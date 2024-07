Capello e il mercato Inter: “Occhio alla sorpresa”

Capello fa il suo pronostico per la prossima stagione. Mentre la squadra nerazzurra è tornata a lavorare, seppur a ranghi ridotti, ad Appiano Gentile, tanti addetti ai lavori stanno iniziando ad analizzare il valore delle rose di Serie A per quanto riguarda il prossimo campionato. Tante squadre si stanno rinforzando e vorranno provare a togliere ai nerazzurri lo scettro di campioni d’Italia. Intanto, l’ex tecnico di Roma e Juventus, Fabio Capello, ha parlato della squadra di Inzaghi e di come si sta muovendo sul mercato.

Capello incensa l’Inter: “E’ la più forte. Occhio ad una sorpresa”

Capello ha parlato a La Gazzetta dello Sport ed ha analizzato il mercato della società di viale della Liberazione fino a questo momento con i tre arrivi e il mantenimento di tutti i big della rosa.

Ecco le parole di Capello: “L’Inter era la più completa del lotto a maggio, quando è finito il campionato, e lo è ancora oggi, dopo le prime settimane di mercato. Anzi, con le aggiunte di Josep Martinez, Zielinski e Taremi si può tranquillamente dire che i nerazzurri si sono già ulteriormente rinforzati e guidino ancora il carro della Serie A.

Capello, poi, ha continuato: “Tecnicamente, alla squadra di Inzaghi non manca nulla, anche se ho letto che si sta cercando un braccetto di difesa mancino. Sarà Cabal del Verona come si vocifera? In rosa ci può stare, tanto i titolari l’Inter già li ha. Al limite la squadra si può rifinire con piccoli accorgimenti. In porta e a centrocampo è stato fatto, in attacco pure con Taremi, anche se poi non escluderei che in caso di uscita di uno tra Correa e Arnautovic non ci possa scappare la sorpresa…”.

Ultimi due tasselli sul mercato? Ecco cosa cercano i nerazzurri

Come detto, il mercato dell’Inter può dirsi quasi al completo. I nerazzurri dovrebbero concludere a breve le operazioni in entrata rimanenti. In primis per quanto riguarda il braccetto di sinistra. Dopo aver sondato le piste che portano ad Hermoso e Ricardo Rodriguez, il profilo giusto sembra essere stato trovato in Cabal del Verona. Capello ha parlato anche di movimenti in attacco. Gudmunsson resta la prima scelta, ma è parecchio complicato. Oltre alla valutazione elevatissima che fa il Genoa del proprio attaccante, i nerazzurri dovranno cedere Correa, Arnautovic e, con ogni probabilità anche Valentin Carboni. Insomma, tanti incastri da dover far coincidere, ma se ne saprà di più nelle prossime settimane.