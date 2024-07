Taremi sorprende: sarà lui il titolare alla prima di Serie A?

Taremi è uno dei tre volti nuovi arrivati questa estate ad Appiano Gentile. L’attaccante iraniano, dopo l’avventura al Porto, è stato prelevato dall’Inter a parametro zero e andrà a completare l’attacco nerazzurro, aspettando eventuali ed altri nuovi arrivi. Intanto, i nerazzurri hanno ripreso la preparazione atletica in vista della nuova stagione in cui i ragazzi di Inzaghi vogliono riconfermarsi come campioni d’Italia. Intanto, nelle prime sgambate, proprio Taremi ha sorpreso tutti ad Appiano.

Taremi acquisto deluxe: l’iraniano sta sorprendendo tutti ad Appiano Gentile

Taremi, come detto, è molto più che un semplice rincalzo. Inzaghi, infatti, ama questo tipo di attaccanti con caratteristiche molto particolari e capaci di essere associativi con la squadra. Taremi, tra le altre cose, in queste primissime ore ad Appiano, ha già sorpreso tutti sotto molti punti di vista. In primis, la lingua. Il ragazzo, infatti, non parla ancora bene l’italiano, ma lo comprende e si fa aiutare da Mkhitaryan nella comunicazione. E dal punto di vista fisico ha mostrato tantissima professionalità. L’ex Porto, infatti, è arrivato a Milano tirato a lucido per farsi trovare pronto ed essere subito a disposizione nel migliore dei modi per Simone Inzaghi. E proprio il tecnico nerazzurro sta pensando ad una possibile sorpresa per la prima giornata di campionato.

Inzaghi e gli attaccanti: il tecnico pensa di impiegarlo nella prima di campionato

La preparazione è cominciata da un paio di giorni, ma visti i giocatori impegnati all’Europeo e in Copa America, Simone Inzaghi deve iniziare a pensare in che modo dover schierare la squadra il 17 agosto contro il Genoa. La squadra di Gilardino, nella passata stagione, è stata una della poche a far soffrire tantissimo anche dal punto di vista atletico, i nerazzurri. Per questo servirà avere tutti nel miglior stato di forma possibile. Ed è per questo che, visti i rientri ritardati di Lautaro e Thuram, il tecnico nerazzurro sta seriamente pensando di impiegare Taremi dal primo minuto alla prima giornata di Serie A. L’Inter può fare affidamento su tre attaccanti da doppia cifra. Una cosa che non accadeva da circa 20 anni.