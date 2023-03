Less than a minute

L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta, durante l’evento di presentazione del libro “Società sportiva 2030” è tornato sull’addio di Milan Skriniar, che dopo il mancato rinnovo si è visto togliere la fascia di capitano del club nerazzurro. Una scelta con delle motivazioni ben precise, riassunte dal dirigente così:

“Dentro la fascia da capitano ci sono dei valori come l’appartenenza e l’amore per il club che devono essere recepiti da chi la porta. Se uno questi valori non li recepisce, non può essere candidato a portarla”.

Marotta, dopo l’addio di Skriniar all-in sui rinnovi

“Appartenenza e amore per il club, insieme a tutto un insieme di altre situazioni sono fondamentali per essere buoni capitani. Ottimista sui rinnovi di Bastoni e Calhanoglu? Sempre, sempre…”.