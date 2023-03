La classifica dei top club europei più indebitati: tonfo Inter

Brutte notizie per l’Inter, che compare ai primi post della classifica dei top club europei con più debiti nei confronti delle banche. Un trend in aumento (+77) rispetto alla scorsa stagione, al contrario di altri club italiani come Milan e Juve, che riducono notevolmente i loro debiti (con un calo rispettivamente di 25 e 250 milioni). I dati sono stati elaborati direttamente dalla Uefa all’interno di un report diffuso nel pomeriggio dal sito specializzato calcio e finanza.

Top club europei più indebitati: la classifica

1) Tottenham – 1,007 miliardi di euro (+267 milioni)

2) Real Madrid – 967 milioni di euro (+773 milioni)

3) Barcellona – 841 milioni di euro (+768 milioni)

4) Manchester United – 751 milioni di euro (+141 milioni)

5) Atletico Madrid – 536 milioni di euro (+169 milioni)

6) Inter – 390 milioni di euro (+77 milioni)

7) Roma – 271 milioni di euro (+45 milioni)

8) Juventus – 223 milioni di euro (-250 milioni)

9) Liverpool – 103 milioni di euro (+47 milioni)

10) PSG – 90 milioni di euro (+90 milioni)

11) Milan – 71 milioni di euro (-25 milioni)