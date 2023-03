Calciomercato Inter – Nerazzurri forti su Thuram, nonostante l’inserimento di numerosi top club europei. Ad aiutare il club milanese nella corsa all’attaccante transalpino le agevolazioni economiche del decreto crescita, tali da ridurre l’investimento (al lordo) a circa 10 milioni di euro.

Calciomercato Inter, è assalto a Thuram

A parlarne la Gazzetta dello Sport, nell’edizione di stamani, che ha così riassunto lo stato della trattativa: “Nel corso dell’inizio di questa stagione, fra ottobre, novembre e anche nel corso dei Mondiali di Qatar 2022 (persi in finale) l’Inter ha portato avanti una trattativa serrata per portarlo in Italia a parametro zero. L’intesa, sfruttando i vantaggi del decreto crescita, è anche stata tracciata con uno stipendio che va a toccare i 10 milioni di euro lordi a cui aggiungere la parte dei bonus”