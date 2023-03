Pedullà durissimo: “7 ko? Indegni per un club come l’Inter”

Alfredo Pedullà durissimo con l’Inter di Inzaghi, al suo settimo stop in campionato. Il giornalista usa parole forti, ma giuste, sottolineando la qualità dell’organico nerazzurro.

“Diciamolo: sette sconfitte in campionato in 24 partite sono numeri indegni per un organico come quello dell’Inter. Non scherziamo. Bisogna avere l’onestà intellettuale di ammetterlo, abbiamo criticato spesso Allegri e condannato Pioli all’interno di quell’orribile gennaio rossonero, sarebbe poco corretto far finta di nulla nel caso di Inzaghi. E non esiste l’alibi attualmente di moda “ma sai questo Napoli è ingiocabile”.

Crisi Inter, per Pedullà nessuna attenuante: basta “maniglie”

“Tu, intanto, fai i sette-otto punti in più, il discorso vale per Juve e Milan. E non esiste il discorso, molto social, “ma Inzaghi ha vinto un trofeo, può andare ai quarti di Champions, è in semifinale di Coppa Italia”. Non c’entra un tubo, anzi è un aggravante. L’errore più grande è questo, trovare maniglie che sinceramente non ci sono: sarebbe giusto evitare, per il bene di Simone e della sua (ancora) giovane carriera”.

fonte: fcinter1908.it