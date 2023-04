Non solo Thuram: l’Inter avanza decisa su Firmino

Inter, Thuram è il primo della lista

L’Inter non molla per Thuram, anzi rilancia. Sono ore di grande fermento per il club milanese, con gli uomini mercato a lavoro per assicurarsi il forte nazionale francese. L’attaccante, già in passato, è stato ad un passo dal vestire la maglia nerazzurra. Affare, come ben noto, sfumato in extremis per il grave infortunio patito dal transalpino. Ora che la rottura con il Borussia Mönchengladbach è divenuta ufficiale, ecco che Marotta ci riprova. Questa volta, però, c’è da battere la concorrenza del Bayern Monaco, che per Thuram progetta un posto da titolare al centro dell’attacco di Tutchel.

Se parte Lukaku, occhio a Firmino

Thuram non è l’unico attaccante monitorato dal club nerazzurro. Nelle ultime ore, infatti, sembra essersi rafforzato l’interesse per la punta del Liverpool Firmino. Il verdeoro, anche lui in procinto di dire addio al club inglese a parametro zero, rimane una valida alternativa per il reparto avanzato. Il suo arrivo, però, è legato a doppio filo con la permanenza di Lukaku. Il belga vorrebbe proseguire la sua esperienza all’Inter ma sarà costretto a fare ritorno al Chelsea al termine della stagione. Se i club non dovessero trovare l’accordo ecco che Marotta e Ausilio potrebbero piombare sul brasiliano, per impreziosire la rosa un attaccante di spessore internazionale e già pronto per i grandi palcoscenici continentali.

La stagione dei due in cifre

Per Marcus Thuram una stagione, l’ultima con la maglia del Mönchengladbach, tutto sommato positiva. Il francese, impiegato sia al centro dell’attacco che sulle esterne, è andato a segno 16 volte in 28 partite giocate. Per lui l’anno della rinascita, dopo un infortunio che lo ha tenuto a lungo lontano dai campi di gioco. Meno produttivo del transalpino, invece, Firmino, capace di andare in gol per 11 volte in 32 partite stagionali disputate, a cui vanno però ad aggiungersi anche alcuni preziosi assist (5) per i compagni di squadra.