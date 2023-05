Cassano non si unisce al coro: ancora critiche dure ad Inzaghi

Antonio Cassano duro con Inzaghi, e con l’Inter, sulla Bobo TV. Stagione insufficiente, per il barese, senza la vittoria in Champions. Il distacco dal Napoli? Colpa integralmente dell’allenatore. Per Cassano, nelle partite importanti, i giocatori vanno “in automatico” e si gestiscono completamente da soli.

Cassano critico con Inzaghi

«L’Inter è la più forte del campionato con la Juventus, mi chiedo per quale motivo se ci siano le partite da dentro o fuori i giocatori si gestiscono e sanno cosa fare, andando in automatico. Nel 90% delle altre partite, perse con le squadrette piccole, significa che la società non è che deve metterti a disposizione dei giocatori nell’uno contro uno. È talmente forte, se ha perso talmente tanti punti e si è ripetuto tante volte buona parte delle colpe vanno date all’allenatore. Poi è in semifinale e in finale di Coppa Italia, l’allenatore sta dando delle dritte ma queste sono partite da dentro o fuori e i giocatori si gestiscono».

«A me Inzaghi sarà anche simpatico, ma il lavoro che sta facendo non mi soddisfa: non è sufficiente. Quest’anno sei a -20 dal Napoli, è tantissimo: un’eternità, avendo due squadre a disposizione”.