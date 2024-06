Correa grana per Marotta: due società su di lui, ma il dirigente frena

Correa è in uscita dai nerazzurri. L’attaccante argentino, come oramai si sa da tempo, non rientra nei piani dei nerazzurri e, dunque, l’obiettivo è quello di trovare una nuova squadra. Nella passata stagione, il Tucu, ha deluso anche a Marsiglia. E’ vero che ha avuto un infortunio particolarmente pesante, ma è anche vero che, quando stava bene, non ha quasi per niente inciso. Ragion per cui, la società francese, ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto. Adesso l’Inter si ritrova con la speranza di trovare una soluzione per il ragazzo, in modo da poter pensare, poi, anche ad altri potenziali acquisti per la prossima stagione.

Correa cerca squadra: due società bussano alla porta dei nerazzurri

Joaquin Correa ha deluso in maglia nerazzurra. Ma per lui gli estimatori non mancano. Simone Inzaghi, già nella passata stagione, gli ha comunicato che non sarebbe più rientrato nei piani della società. Pertanto bisogna prestare attenzione a due squadre, nello specifico, che si sono interessate all’attaccante ex Lazio. La prima è il Fenerbahce del neo-allenatore Josè Mourinho. La seconda squadra, sempre in Turchia, è il Galatasaray di un altro ex nerazzurro, come Mauro Icardi. Correa ha ancora un altro anno di contratto con l’Inter e il prezzo pagato a suo tempo per acquistarlo, spaventa un po’ le pretendenti. Infatti, i nerazzurri, per non fare minusvalenza, vogliono una cifra di circa 8,5 milioni di euro. Cifra a cui le due turche non vogliono arrivare. Ecco perchè Marotta frena sulla cessione. Prima di tutto, bisogna trovare la quadra economica che, al momento, non c’è.

L’attaccante piace molto in Argentina: la situazione

La situazione Correa, quindi, va analizzata attentamente. Per lui, oltre agli interessi delle due squadre turche, ci sarebbero alcuni interessi anche dall’Argentina. Infatti, il River Plate, si è mostrato interessato all’argentino. Per carità, un timido sondaggio, per capire la situazione e, magari, poter analizzare la strategia per poter imbastire una trattativa. Ma di sicuro, anche in territorio amico per il Tucu qualcosa si muove. Anche se, pure in questo frangente, la difficoltà di poter trovare una quadra economica rimane. La cifra chiesta dai nerazzurri non è granchè contrattabile, a meno di una minusvalenza che si vuole, ovviamente, evitare. Per questo, Marotta e Ausilio, potrebbero pensare ad altre soluzioni prima della cessione. Non risultano, invece, veritiere le voci che vorrebbero un interesse da parte del Como.

Marotta e Ausilio cercano la via d’uscita

La dirigenza nerazzurra, quindi, si trova di fronte a tre strade. La prima, quella di una società che riesca a pagare quanto richiesto. Anche se l’ipotesi, ad oggi, sembra alquanto remota. Secondariamente, fare minusvalenza, ma anche in questo caso, specie dopo l’ingresso in società di Oaktree, si vuole evitare anche questa opzione. La terza strada, sarebbe una sorta di via di mezzo. Infatti, Marotta e Ausilio potrebbero decidere di rinnovare il contratto di Correa, in modo tale da abbassare l’ammortamento e il costo del cartellino. In questo modo si potrebbe evitare sia il rischio di fare una minusvalenza a bilancio. Ma anche quello di non trovare nessuna società disposta ad acquistare il ragazzo alla cifra richiesta.