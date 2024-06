Sugawara primo obiettivo, ma Marotta punta anche due sorprese

Sugawara è il primo esterno nella lista dell’Inter nel caso in cui dovesse partire Dumfries. Come oramai si sa da tempo, l’esterno olandese è in scadenza di contratto il 30 giugno del 2025. Ma la trattativa per il rinnovo non va spedita come ci si aspettava. Infatti, l’olandese, dopo una prima richiesta monstre di 5,5 milioni di euro più bonus, è tornato un po’ sui suoi passi, ma l’accordo tarda ad arrivare e, quindi, la società nerazzurra sta facendo le proprie valutazioni. Ecco perchè sono iniziati i sondaggi per alcuni profili molto graditi, con quello del giapponese in cima alla lista. In attesa di capire anche quali investimenti saranno fatti in altri ruoli, dove Gudmunsson rimane in cima alla lista dei desideri.

Sugawara il prescelto da Marotta e Ausilio: caratteristiche differenti da Dumfries, ma perfette per Inzaghi

Sugawara, come anticipato, è il giocatore preferito dalla dirigenza per sostituire l’eventuale partenza di Dumfries. L’esterno giapponese è figlio di questa nuova generazione fuoriuscita dal calcio nipponico che sta sfornando tanti giocatori interessanti. In questa stagione all’AZ Alkmaar, Sugawara è riuscito a mettere insieme ben 42 presenze con 4 gol e 9 assist. Un bottino niente male che gli ha consentito di essere il miglior esterno del campionato olandese. E sia le sue caratteristiche che il suo costo potrebbe ingolosire l’Inter. Il cartellino, vista la sua scadenza nel 2025, è valutato circa una decina di milioni di euro. In campo, invece, si tratta di un giocatore che magari ha meno potenza e velocità rispetto a Dumfries, ma compensa il tutto con un ottimo senso tattico, un ottimo piede e la capacità maggiore di riuscire a saltare l’uomo.

Occhi puntati sulla Premier League: Wan Bissaka fa molta gola, ma ci sono due appunti da fare

Se Sugawara è il primo profilo, subito dopo viene quello di Wan Bissaka. Anche l’esterno del Manchester United ha il contratto in scadenza nel giugno del 2025. E non avendo più il posto da titolare, la sua intenzione sarebbe quella di cambiare aria. Alla società nerazzurra, l’inglese piace tantissimo, ma ci sono due considerazione da fare. Primariamente il discorso riguardante l’ingaggio. L’esterno dei Red Devils, in Inghilterra, prende uno stipendio similare a quello che la società vorrebbe dare a Dumfries. Ma se si considera il paragone con Sugawara, ecco che la scelta potrebbe pendere a favore del nipponico. Altro elemento è la collocazione tattica. Infatti, per i dirigenti interisti, Wan Bissaka è un giocatore adatto più ad una difesa a quattro che ad un centrocampo a cinque. Questo non vuole dire che Inzaghi non ci possa lavorare su, ma sicuramente ci vorrebbe del tempo che si pensa non sia necessario con Sugawara.

La sorpresa viene dall’Argentina e piace ad Oaktree: il profilo giovane è Giay

Se Sugawara e Wan Bissaka sono i prescelti, occhio anche ad una sorpresa. Infatti, nei viaggi effettuati in Argentina, Dario Baccin ha più volte segnalato Giay, esterno destro classe 2004 che piace tantissimo. Ovviamente, dalla sua, la poca esperienza potrebbe penalizzarlo. Ma tra gli esterni valutati, sarebbe quello che piace di più ad Oaktree per possibilità di valorizzazione. Per caratteristiche somiglia molto a Molina dell’Atletico Madrid, ma per sua stessa ammissione, l’idolo di sempre è Achraf Hakimi, esterno che ha fatto grandissime cose in maglia nerazzurra. Che sia un messaggio lanciato alla dirigenza interista?