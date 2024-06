Jorgensen nome nuovo per la porta. Il Villareal fa il prezzo

Jorgensen è il nome nuovo per la porta nerazzurra. Nella serata di ieri, Gianluca Di Marzio, ha lanciato la notizia che, di fatto, ha un po’ sorpreso i tifosi interisti. Sempre ieri, nel pomeriggio, c’è stato un gran via vai in viale della Liberazione e tra le persone presenti, anche l’agente del giocatore per iniziare a capire la fattibilità di un eventuale trattativa. Jorgensen è stato uno dei migliori portieri della Liga e la giovane età depone a suo favore. Intanto, il Villareal, fa il prezzo per il classe 2002. L’Inter riflette e lo inserisce nella lista insieme a Bento e gli altri.

Jorgensen soluzione perfetta per la porta nerazzurra, ma il prezzo fa tremare

Jorgensen, dunque, sembrerebbe un profilo perfetto per la porta nerazzurra. Giovane, forte e già pronto. Proprio ciò che ricerca la nuova proprietà nerazzurra di Oaktree. Il problema principale, semmai, risiede nella valutazione che fa il Villareal. Il sottomarino giallo, infatti, chiede una cifra di circa 30 milioni per lui. Troppi per i nerazzurri, soprattutto considerando il fatto che ci saranno altri ruoli da rinforzare. Ma per avere una situazione più chiara, bisognerà sicuramente aspettare qualche settimana, per capire se realmente ci saranno margini per abbassare il prezzo e, soprattutto, per capire quanto i nerazzurri riusciranno a ricavare dalle cessioni. E’ fondamentale, infatti, avere un tesoretto per finanziare il mercato e poter capire meglio la situazione.

Jorgensen new entry: come cambiano le preferenze per la porta

Se Jorgensen rappresenta la new entry per il ruolo di portiere, bisogna avere ben chiaro quello che è il borsino per la porta nerazzurra. Infatti, si il profilo in vantaggio in questo momento è quello di Josep Martinez del Genoa. I rossoblù lo valutano circa 18 milioni con la possibilità di inserire una contropartita. Dopo, viene Bento. Nelle preferenze sarebbe lui in cima alla lista, ma la valutazione al rialzo dell’Athletico Paranaense e la concorrenza della Premier League, con Chelsea in testa, lo hanno fatto scivolare nelle graduatorie. Infine Okoye dell’Udinese, ritenuto meno pronto e su cui c’è anche il pressing del Torino che lo vorrebbe per la prossima stagione.