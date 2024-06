Stankovic continua a brillare e tanti lo seguono. L’Inter riflette

Filip Stankovic è uno dei talenti migliori del vivaio nerazzurro degli ultimi anni. Il portiere serbo, fin dal ritiro estivo, ha mostrato tutte le sue qualità. E anche nell’ultimo anno alla Sampdoria, dopo un inizio zoppicante, fatto di errori che avrebbero potuto abbatterlo, ha mostrato tanto carattere, riprendendosi alla grande e diventando uno dei migliori portieri del campionato. Prestazioni che hanno attirato gli occhi di tanti e che stanno spingendo l’Inter a riflettere sul suo futuro e su cosa fare con il classe 2002. I nerazzurri sono alla ricerca di un portiere sul mercato, ma non è escluso che Stankovic non possa rientrare in futuro a far parte della rosa dell’Inter.

Stankovic cerca la consacrazione: due società di Serie A interessate

Stankovic, dunque, è al centro di alcune voci di mercato che lo vorrebbero ancora in giro a farsi le ossa. Il figlio d’arte, infatti, sarebbe cercato da due squadre di Serie A. La prima è l‘Empoli, che vedrà Elia Caprile ritornare al Napoli, e che cerca un portiere affidabile per la prossima stagione. La seconda è il Monza, che ha ceduto un altro ex canterano nerazzurro come Di Gregorio alla Juventus e che, quindi, dovrà necessariamente trovare un sostituto che possa essere all’altezza per ripetere le grandi cose fatte dal futuro portiere bianconero. L’Inter, dal canto suo, si trova ad un bivio e deve decidere come procedere in questo caso.

Il giovane n.1 si mette in mostra, l’Inter riflette

Stankovic sta facendo parlare di sè per le grandi prestazioni offerte. Il canterano interista, come detto, ha gli occhi di Monza ed Empoli ed una decisione dovrà essere presa. L’Inter, dal canto suo, deve riflettere se cederlo a titolo definitivo, provano a mantenere il controllo con una recompra, oppure se girarlo nuovamente in prestito. Ad oggi, l’idea della società, sarebbe quella di un nuovo prestito, visto che la dirigenza di viale della Liberazione punta molto sul ragazzo e non vuole rischiare di perderlo. Un anno in prestito in Serie A potrebbe davvero sancirne la definitiva consacrazione nel calcio dei grandi, con un futuro nerazzurro in vista.

La Sampdoria non demorde: i blucerchiati provano la mossa disperata

Ma se Stankovic è arrivato a questo livello, il merito è anche della Sampdoria che gli ha dato sempre fiducia. La squadra blucerchiata ne ha fatto fin da subito un titolare anche nei momenti di difficoltà. Il probabile mancato riscatto non preclude la possibilità che il ragazzo possa tornare a Genova. Infatti, la nuova dirigenza della Sampdoria, vuol far leva sul legame istauratosi tra Stankovic e la tifoseria, in modo da poterlo tenere per un’altra stagione ancora.