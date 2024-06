Topalovic è dell’Inter. 5 curiosità sul nuovo talento nerazzurro

Topalovic è un nuovo giocatore nerazzurro. La dirigenza interista, che seguiva da tanto tempo il talento classe 2006, è vicinissima a concludere l’affare. Il trequartista sloveno arriverà all’Inter dal Domzale, squadra della prima divisione slovena, per una cifra di 1 milione di euro più una percentuale sull’eventuale futura rivendita del ragazzo. Un acquisto imminente e alle battute finali, per un giocatore che magari i più non conosceranno, ma su cui gli scout interisti lavorano oramai da tempo. Dunque, in attesa di colpi sicuramente più entusiasmanti per i tifosi, ecco le cinque cose che non sai del futuro classe 2006 nerazzurro.

Topalovic e il suo idolo: una vecchia conoscenze per la Serie A

Topalovic, dunque, sarà un nuovo giocatore interista. Il classe 2006 è uno dei giovani più talentuosi del panorama europeo e potrebbe fare da spola tra la Primavera del neo-allenatore Zanchetta e la prima squadra. Ma un primo collegamento tra il ragazzo e il nostro campionato c’è già e riguarda il giocatore che prende a modello. Infatti, da buon nazionale sloveno e per il ruolo rivestito, Josip Ilicic è sempre stata la fonte di ispirazione del ragazzo. E anche qualche movenza e la struttura fisica imponente (è alto 187 cm di altezza), lo rendono, per certi versi, simile all’ex giocatore dell‘Atalanta. Che possa essere di buon auspicio sia per l’Inter che per la sua ancor giovane carriera calcistica.

Topalovic all’Inter: i nerazzurri lo hanno soffiato da un’altra squadra italiana

Topalovic, come detto, verrà prelevato dall’Inter nelle prossime ore. Ma su di lui si erano focalizzati gli occhi di tantissime società. Quella che ha spinto di più per averlo con sè è stata l’Atalanta di Giampiero Gasperini. I bergamaschi avrebbero voluto acquistare il giocatore proprio per farne il nuovo Ilicic. Ma non sarà così. L’interesse dei campioni d’Italia ha fatto tutta la differenza del mondo e Topalovic è pronto a tuffarsi in questa nuova avventura.

Il ragazzo dei record: l’esordio in giovanissima età

Luka Topalovic è uno dei talenti migliori del calcio sloveno ed europeo. E a testimonianza della grande considerazione che si ha su di lui, il ragazzo ha esordito tra i grandi in giovanissima età. Entrato negli ultimi 16 minuti della partita tra Domzale e Celije, il suo esordio è stato bagnato subito con una vittoria per 1-0 che è stata di buon auspicio. Da quel momento, infatti, Topalovic non ha mai più abbandonato il campo, diventando uno dei punti fermi della squadra sloveno che, con grandissima soddisfazione, lo ha lanciato nel calcio dei grandi.

Il Guaradian punta sul classe 2006: lo sloveno tra i migliori 50 talenti d’Europa

A rendere l’acquisto del talento sloveno ancora più interessante, anche la considerazione che il ragazzo ha maturato tra gli addetti ai lavori. Come ogni anno, infatti, il Guardian, ha stilato la propria classifica tra i migliori talenti. E il classe 2006 è presente tra i 50 migliori giovani classe 2006. Un grande riconoscimento per un ragazzo che ha sì maturato esperienza nel calcio dei grandi, ma che ha ancora tanto da mostrare. All’Inter tutti si augurano che il suo talento possa sbocciare definitivamente ed esplodere.

Il futuro della Slovenia, ma altre due nazionali se lo litigano

Topalovic, come detto, è un giocatore sloveno. E ad oggi sta svolgendo il suo percorso con la maglia delle nazionali giovanili della Slovenia. Ma altre due nazionali se lo litigano, in virtù dei paesi di nascita dei genitori. Infatti, la madre e il padre del giovane provengono dalla Croazia e dalla Bosnia. E proprio queste ultime due nazionali vogliono convincere il ragazzo a sposare le rispettive maglie. Soprattutto la Bosnia, sta spingendo per provare a convincere il ragazzo costruendo un progetto attorno a lui.