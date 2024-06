De Vrij piace molto in Olanda, ma lui ha una sola volontà

De Vrij, come da qualche estate a questa parte, è al centro delle voci di mercato che lo vorrebbero in uscita. Il difensore olandese, dalla stagione post diciannovesimo scudetto, non è riuscito ad offrire le prestazioni che ci aveva sempre fatto vedere. Per carità, ha sempre offerte un apporto importantissimo quando chiamato in causa. Ma la contemporanea ascesa di Acerbi, ha fatto in modo che l’ex Lazio non sia più il titolare al centro della retroguardia interista. L’Inter pensa ad un nuovo innesto in difesa e dall’Olanda lo vorrebbero. Lui ha preso la sua decisione.

De Vrij stuzzica in Olanda: una big lo cerca per la prossima stagione

De Vrij, allora, potrebbe partire? Non si sa mai cosa accadrà sul mercato. Quello che sembra certo è che dall’Olanda abbiano pensato e pensino tutt’ora a riportarlo in patria. E questo per stessa ammissione del suo agente, Federico Pastorello che, nella giornata di ieri, ha confermato questi interessamenti. La squadra in questione è il PSV Eindoven. I campioni d’Olanda vogliono aprire un ciclo in patria ed hanno intenzione di creare una squadra che, ancora di più, possa dominare il campionato. Per questo, il profilo di De Vrij sembrerebbe essere quello perfetto. Anche se l’ingaggio di circa 4 milioni annui andrebbe limato, visto che sforerebbe con quelli che sono i paletti del club. A questo punto, in numero 6 nerazzurro, cosa vuole fare?

De Vrij ha le idee chiare sul proprio futuro: l’olandese ha deciso

De Vrij ha bene in mente cosa fare del proprio futuro. Il difensore 32 enne non ha la minima intenzione di lasciare Milano e l’Inter. Il ragazzo si trova bene in città e si trova bene nel club e con i compagni di squadra. Il suo contratto prevede una scadenza nel 2026, anche se, visto che si arriverà a 34 anni, con ogni probabilità non ci sarà un rinnovo. Solo allora, se ci saranno richieste, De Vrij deciderà di tornare in patria. Ma fino a quel momento, il giocatore vuole giocarsi le proprie carte in nerazzurro e competere per provare a rivincere il campionato e provare a dare fastidio alle corazzate europee.