Marotta sceglie il difensore: due vecchi pallini per l’Inter

Marotta è al lavoro sul mercato per rinforzare la rosa nerazzurra. Il dirigente e presidente nerazzurro, insieme all’area sportiva, si sono già messi in moto per cercare di trovare le pedine adatte a rendere ancora più forte la squadra di Inzaghi e puntare a ripetersi in campionato e fare bene in Europa. Tanti sono i ruoli da rinforzare, da quello del portiere, all‘attaccante, fino al difensore. E proprio in questo ultimo caso, in viale della Liberazione, ci sono due nomi che fanno gola. Soprattutto perchè si tratta di profili giovani, ma pronti e futuribili. Proprio come richiesto da Oaktree.

Marotta al lavoro per il difensore: resta nei radar Solet

Marotta non si ferma e cerca l’alternativa migliore che possa crescere alle spalle di Acerbi. Uno dei nomi che è sempre piaciuto in viale della Liberazione è quello di Oumar Solet. Il difensore francese classe 2000 era stato cercato proprio prima di prelevare l’attuale numero 15 nerazzurro. Le caratteristiche tecniche piacciono molto ai dirigenti, visto che si tratta di un ragazzo sì tecnico, ma capace di posizionarsi bene, molto forte fisicamente e molto rapido sia nel breve che nel lungo. L’unica pecca, i troppi infortuni che, almeno fino a questo momento, ne hanno impedito il grande salto in una grande società. Il Salisburgo, proprietaria del cartellino, per lasciarlo partire chiede una cifra di circa 15-20 milioni di euro. Tutto sommato, un esborso abbordabile, per i nerazzurri, con i giusti incastri.

Porte aperte a Schuurs: il difensore del Torino non è mai passato di moda

Marotta, oltre al profilo di Solet, sta sondando, ovviamente, anche altre piste. E tra queste c’è anche quella di un altro vecchio pallino della dirigenza interista. Si tratta di Perr Schuurs. Il difensore olandese era stato sondato per poter sostituire Skriniar. Ma il brutto infortunio che lo ha costretto a rimanere ai box per tanti mesi, ha frenato ogni genere di trattativa. Tra le altre cose, il difensore granata, si era messo in mostra, due stagioni fa, proprio nel ruolo di centrale in una difesa a tre. Ruolo che è ricercato dall’Inter. I nerazzurri non lo hanno mai dimenticato e potrebbero imbastire una trattativa, soprattutto perchè Cairo non potrà chiedere troppo vista l’ultima stagione. Che possa essere lui l’elemento futuribile per la difesa nerazzurra?