Oristanio non riscattato dal Cagliari. Tre opzioni per il futuro

Oristanio non è stato riscattato dal Cagliari, pertanto, almeno per il momento, ritornerà in maglia nerazzurra. Il giocatore, però, ad oggi, non rientra nei piani nè della società, nè di Simone Inzaghi, seppur avendo fatto una stagione positiva. Proprio per questo motivo, la dirigenza nerazzurra vaglia tutte le alternative per il ragazzo, soprattutto per provare a monetizzare dal suo cartellino e poter finanziare il mercato in entrata per rinforzare la rosa di Inzaghi.

Oristanio fuori dai piani nerazzurri: il Cagliari ci riprova

Oristanio, nell’ultima stagione, ha vestito la maglia del Cagliari, essendo uno dei migliori della squadra di Ranieri. Ma la squadra sarda non ha esercitato il riscatto fissato a 4 milioni. Ma la società sarda, per ammissione dello stesso ds Bonato, ha detto che a breve incontrerà la dirigenza interista per provare a trovare la formula che accontenti entrambe le parti. Come anticipato sopra, in viale della Liberazione vogliono monetizzare dalla cessione del giocatore, provando a inserire, magari, un obbligo di riscatto. I sardi hanno intenzione di inserire solo un diritto di riscatto. Pertanto bisognerà capire realmente come si riuscirà a trovare la quadra definitiva.

Oristanio vecchio pallino del Monza: Galliani può approfittare di una cessione

Oristanio, inoltre, è sempre stato un vecchio pallino del Monza. La società brianzola, ha già detto addio a Valentin Carboni per la scadenza del prestito e potrebbe fare lo stesso con Colpani. Il trequartista biancorosso, infatti, è seguito sia dalla Fiorentina che dalla Lazio. E di fronte ad un’offerta soddisfacente, potrebbe davvero partire. Con il ricavato, Galliani, potrebbe ritornare a pensare al canterano nerazzurro, trovando caratteristiche simili allo stesso Colpani e, quindi, non snaturando troppo la squadra.

Il Bologna cerca un esterno: si pensa al canterano nerazzurro?

Un’altra squadra pronta a tuffarsi su Oristanio è il Bologna. Il ds Sartori, già a gennaio aveva provato a capire se ci fosse l’opportunità di poter prelevare il giovane esterno, per dare un back-up ad Orsolini. Non se ne è fatto nulla, ma ora, vista la situazione, le cose potrebbero cambiare. L’Inter, dal canto suo, potrebbe acconsentire a questa soluzione. Soprattutto perchè potrebbe ricavare di più rispetto ai 4 milioni del riscatto fissato con il Cagliari. Sicuramente, gli interessi non mancano, ma per capire quale sarà la soluzione definitiva, bisognerà attendere le prossime settimane.