Satriano vicino al Genoa, ma occhio ad altre 2 piste: sarà asta?

Satriano è un giocatore in uscita nel club nerazzurro. Dopo aver fatto un ritiro e delle amichevoli molto positive nel primo anno di Simone Inzaghi, l’attaccante uruguayano si è messo in mostra per due volte al Brest (tra cui anche l’ultima stagione in cui ha raggiunto la Champions League) e con la maglia dell’Empoli. Il classe 2001, in questo momento, sembra essere molto vicino al Genoa di Gilardino per abbassare la parte cash dell’affare che potrebbe portare il portiere Josep Martinez in nerazzurro. Ma occhio ad altre due pretendenti che potrebbero scatenare un’asta.

Satriano al centro del mercato: lo Stoccarda la prima squadra ad essersi interessata a lui

Satriano è un giocatore che piace a tante squadre. Detto del Genoa che sembra la squadra più vicina a prelevarlo, i rossoblù non sono stati i primi ad essersi interessati a lui. Infatti, qualche mese fa, i primi sondaggi sono arrivati dal rinato Stoccarda. L’Inter aveva chiesto alla squadra tedesca una cifra intorno ai 6 milioni, ma poi i discorsi non sono andati avanti. Adesso, il profilo di Satriano potrebbe tornare in auge, visto che era un elemento su cui la dirigenza tedesca voleva puntare con forza. E chissà che non possa esserci un’offerta al rialzo, rispetto a quella del Genoa. A questo punto, è, ovviamente, complicato. Ma nei prossimi giorni se ne potrebbe sapere ancora di più.

Satriano, non solo Genoa e Stoccarda. Il Valencia lo osserva con grande attenzione

Satriano non piace soltanto alle due squadra sopra menzionate. Ma il richiamo della Liga potrebbe essere forte. Il Valencia, infatti, sta provando ad uscire dalle sabbie mobili a cui l’hanno costretta i problemi economici e sta cercando profili giovani e futuribili da poter cedere per fare plusvalenza. In questo senso si incasella l’interesse per Satriano. La squadra dell’ex bandiera, Ruben Baraja, vuole un centravanti bravo a fare la prima punta, ma soprattutto che sappia muoversi con intelligenza. E questo l’uruguayano, che magari pecca un po’ in zona gol, lo sa fare decisamente bene. Il Valencia, però, prima di poter imbastire una trattativa, dovrà capire il budget di partenza che, molto probabilmente, arriverà con qualche cessione di qualche big.