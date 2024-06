Carboni: le parole di Messi e la stima Inter. Ma il futuro è in bilico

Carboni rappresenta sicuramente uno dei talenti più fulgidi dell’Inter e del calcio argentino. Un giocatore che fin dal settore giovanile ha bruciato le tappe ed è arrivato, da sotto età, a giocarsi le sue chances in Serie A con la maglia del Monza. Palladino, infatti, stravede per lui e lo inserito gradualmente per fargli prendere confidenza con la sua prima esperienza nella massima serie italiana. Messi, ieri sera lo ha incensato ed è risaputa la stima che l’Inter ha nei suoi confronti. Ma il futuro del giovane classe 2005 potrebbe essere lontano da Milano.

Carboni illumina con la maglia dell’Argentina: Messi lo incorona

Carboni, nella notte, è stato uno dei protagonisti della partita amichevole tra Argentina e Guatemala. Una sfida vinta per 4-1 dall’albiceleste e in cui Scaloni ha sorpreso schierano proprio il trequartista interista dall’inizio largo a destra. Una partita giocata alla grande, che ha messo in luce tutto il talento del ragazzo che si è anche conquistato un calcio di rigore. A fine partita, un certo Lionel Messi, ad una precisa domanda, lo ha incensato con queste parole: “Ha un futuro fantastico, presente e futuro. Bisogna sfruttarlo come anche gli altri ragazzi giovani che stanno emergendo con grande forza. Si sta allenando con noi da quando siamo negli Usa, io lo avevo già visto nel Sub 20 ma ora è un giocatore diverso, molto più formato. Ha grandissima qualità”. Insomma, un grande attestato di stima per un giovanissimo che si è appena affacciato nel calcio dei grandi.

Carboni stimatissimo anche all’Inter, ma per far mercato potrebbe essere ceduto

Carboni viene molto considerato anche dall’Inter. Il ds Ausilio, in una recente intervista, ha detto che il ragazzo potrebbe rimanere come attaccante nella prossima stagione oppure potrebbe partire in prestito per accumulare esperienza. Ma quelle del dirigente nerazzurro, sembrano più parole di facciata. Infatti, è oramai risaputo come in viale della Liberazione si punti con decisione all’acquisto di Gudmunsson. L’attaccante del Genoa è il primo obiettivo del reparto avanzato. E, visto che Inzaghi ha chiesto di non cedere nessun big, l’unico giocatore con il quale si può monetizzare è proprio Carboni. A gennaio sono state rifiutate le avances di Fiorentina, Valencia e West Ham. Ma adesso, con la giusta offerta, questa resistenza potrebbe cadere.