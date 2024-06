Kotarski piace all’Inter: ecco chi è il portiere croato

Kotarski si aggiunge alla lista dei portieri che piacciono all’Inter in vista della prossima stagione. Detto che la trattativa per il portiere del Genoa, Josep Martinez, sembra in dirittura d’arrivo, si deve segnalare l’interesse dei nerazzurri per questo portiere. Un giocatore forte, come ammesso dal suo stesso agente, Federico Pastorello, che proprio nella giornata di ieri è passato nella sede di viale della Liberazione per parlare del suo assistito. Ma chi è veramente Dominik Kotarski?

Kotarski obiettivo nerazzurro: dalla Croazia alla scelta del Paok Salonicco

Kotarski è un portiere che piace molto ai nerazzurri, soprattutto al ds Ausilio. E’ lui l’alternativa a Martinez e, nel caso ad oggi improbabile di veder naufragare la trattativa per lo spagnolo, lui sarebbe l’altro profilo su cui i nerazzurri si fionderebbero. Kotarski, come tanti croati di talento, nasce calcisticamente nella Dinamo Zagabria e da lì inizia la sua scalata al calcio europeo, con l’arrivo in una della più grandi squadre d’Europa come l’Ajax. Ma l’avventura in Olanda non va come sperava e allora ecco che decide di ritornare in patria, per vestire la maglia del Gorica. Ma la chiamata che gli svolta la carriera arriva dal Paok Salonicco che lo acquista e lo valorizza. Con la squadra greca, Kotarski riesce a giocare in tutte le competizioni ben 52 partite (compresa la Conference League), con 16 clean sheet. Non solo, ma a fine stagione, festeggia anche il campionato. Adesso, è pronto per spiccare il volo.

Kotarski prototipo del portiere moderno: le caratteristiche del croato

Kotarski rappresenta appieno quello che deve essere un portiere moderno. Molto bravo tra i pali, con ottimi riflessi e molto capace nelle uscite. Posizionato sempre in maniera impeccabile, spicca anche per la capacità di regia arretrata, visto che è anche molto bravo nel gioco con i piedi e nelle uscite dal basso. Su di lui c’è anche l’interesse del Parma, che però trova delle difficoltà ad accontentare le richieste economiche per lui. Infatti, il Paok Salonicco, per separarsi dal suo portiere, chiederebbe una cifra di circa 10 milioni euro. Cifra abbordabile per i nerazzurri che avrebbero un bel prospetto (si tratta di un 2000) da valorizzare. Proprio come richiesto dalla nuova proprietà di Oaktree.