Qatar Airways nuovo sponsor: ecco quanto incassa l’Inter

Qatar Airways sarà un nuovo sponsor per la squadra nerazzurra. Il logo della compagnia aerea comparirà nel kit di allenamento degli uomini di Inzaghi. Una sponsorizzazione che, se vogliamo, era un po’ nell’aria, visti gli eventi a cui ha partecipato la società nerazzurra e visto anche l’apparizione dello sponsor all’interno di San Siro durante le partite della squadra, con tanto di annunci in pompa magna. Un accordo importante che porterà nella casse del club soldi freschi.

Qatar Airways sponsor dei kit di allenamento: ecco i termini del contratto e quanto incassa l’Inter

Qatar Airways sarà ufficializzato come sponsor dei kit di allenamento della squadra nerazzurra. Uno sponsor importante ed un accordo importante per entrambe le parti. Secondo quanto riportato dal giornalista vicino alle cose di casa nerazzurra, Pasquale Guarro, l’accordo prevede un contratto di durata triennale. Nelle casse del club nerazzurro entreranno circa 5 milioni di euro a stagione. Un bottino niente male, che rifocilla un po’ il bilancio, specie dopo le disavventure dovute agli sponsor provenienti dalla Cina e a quelli riguardanti il caso DigitalBits che non hanno portato ad alcun introito e, come in quest’ultimo frangente, ad una causa in tribunale.

Qatar Airways, ma non solo: l’Inter conosce già il proprio main

Qatar Airways è un brand sicuramente importante, ma non sarà il main sponsor, come detto. La società nerazzurra ha già annunciato che sarà Betsson a comparire nelle maglie da gioco di Lautaro e compagni. Un accordo che ha posto fine a quello precedente con Paramount +, e che porterà nelle casse nerazzurre una cifra totale di circa 30 milioni di euro. Tra le altre cose, il nuovo sponsor, per la stagione 2024/2025 ha già depositato 14 milioni nelle casse del club, come attestato dalla trimestrale. Non manca molto alla presentazione delle nuove maglie. A breve, ogni pezzo prenderà forma e tutto sarà al proprio posto. Non resta che attendere quest’altra mossa firmata Oaktree.