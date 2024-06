Tessmann colpo a sorpresa! Asse col Venezia: 2 giovani in cambio

Tessmann è vicino ad diventare un giocatore dell’Inter. Il centrocampista americano di proprietà del Venezia, infatti, nelle prossime ore diventerà un nuovo giocatore nerazzurro e sarà il primo vero acquisto targato Oaktree. Una trattativa a sorpresa, di cui i vari media non avevano parlato e che, con la visita del ds del Venezia, Antonelli, sembra essersi concretizzata in maniera molto rapida. I nerazzurri, dunque, avranno il loro primo acquisto, in attesa di capire se si concretizzerà Josep Martinez dal Genoa.

Tessmann vicinissimo all’Inter: la formula del trasferimento e le condizioni

Tessamann, dunque, dopo una grande campionato con la maglia del Venezia, sarà un nuovo giocatore nerazzurro. Ma non subito. Infatti, seppur il giocatore arriverà ad Appiano Gentile a titolo definitivo, rimarrà in laguna in prestito ancora per un anno per potersi ambientare al meglio nel campionato di Serie A. In cambio, al Venezia, andranno due giovani. Il primo è Gaetano Oristanio, che nella passata stagione ha fatto vedere ottime cose con la maglia del Cagliari. Il secondo, invece, è Filip Stankovic, l’anno scorso in prestito alla Sampdoria. Un colpo che rappresenta molto, non solo in termini tecnici. Infatti, anche in ottica marketing negli USA, il ragazzo porterebbe un’immagine decisamente importante per il club nerazzurro.

Tessamann un gioiello a Venezia: le caratteristiche del centrocampista

Tessmann sarà un giocatore su cui l’Inter punterà per il futuro. Si tratta di un classe 2001, quindi ancora con ampi margini di crescita, che da il meglio di sè nel ruolo di mezz’ala. Ha una grande struttura fisica, visto il metro e 88 centimetri, che gli permette di essere dominante nel corpo a corpo. In zona gol è spesso presente e anche la scorsa stagione lo ha dimostrato con i 6 gol che hanno aiutato il Venezia nella promozione. Anche tecnicamente è un giocatore molto valido, capace di giocare bene sia nel corto, che nel lungo, con sventagliate a tagliare tutto il campo di gioco. Un acquisto per il presente, ma anche in prospettiva. I nerazzurri si aspettano grandi cose da Tessmann.