Zanotti in uscita dall’Inter: in attesa del Genoa, ecco la prima offerta

Zanotti è in uscita dal club nerazzurro. L’ex capitano della Primavera di Cristian Chivu, non rientra nei piani della società e, pur essendo molto apprezzato da Inzaghi, che lo ha anche fatto esordire in prima squadra, non troverebbe spazio. E allora ecco che si cerca di trovare una soluzione sul mercato. Nella passata stagione, il classe 2003, si è fatto le ossa giocando da titolare al San Gallo, mentre adesso ci sono due opzioni per il suo futuro, con un’offerta che è già arrivata in viale della Liberazione.

Zanotti fuori dai piani: il terzino è nei pensieri del Genoa

Zanotti, pur essendo fuori dai piani del club nerazzurro, è un giocatore che piace. Innanzitutto, la prima società ad aver pensato a lui è stata il Genoa. Nei primi dialoghi per Gudmunsson, avvenuti nelle settimane scorse, la società ligure ha accettato di buon grado la possibilità di inserire una contropartita tecnica per poter abbassare la parte cash richiesta. E il giocatore individuato e che piace di più è proprio Zanotti. Ad oggi, però, questo interesse sembra essersi arrestato e non per ragioni tecniche, anzi. Le due società, infatti, sono molto concentrare nel definire la trattativa che dovrebbe portare Josep Martinez in nerazzurro. Pertanto, con ogni probabilità, se ne riparlerà nella prossime settimane per capire se davvero questo trasferimento possa andare a buon fine.

Zanotti rimane in Svizzera? Una squadra ha presentato un’offerta all’Inter

Zanotti, però, non interessa solamente al Genoa. Infatti, come riportato da Gianluca Di Marzio, il ragazzo potrebbe rimanere a giocare nel campionato svizzero. Il Lugano si sarebbe interessato a lui e, addirittura, avrebbe già avanzato una proposta economica in viale della Liberazione. La società elvetica avrebbe offerto per il cartellino del classe 2003 circa 1,5 milioni di euro. Cifra ritenuta troppo bassa da Marotta e Ausilio che, al momento, sembrano propensi a declinare. Secondo quelle che sono state le indiscrezioni apparse nei vari media in questi giorni, la società nerazzurra valuta il ragazzo tra i 3 e i 4 milioni. Per cui, la forbice è ancora ampia, anche se una trattativa è già iniziata.