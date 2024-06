Agoumè non riscattato dal Siviglia: l’Inter pensa ad una soluzione

Agoumè non sarà riscattato dal Siviglia. Il centrocampista francese, dopo sei mesi in cui ha visto il campo per qualche minuto contro la Salernitana, è stato ceduto in prestito agli spagnoli per trovare più spazio. Ma, dopo 12 buone presenze, il Siviglia ha deciso di non esercitare il riscatto di otto milioni. Pertanto, il classe 2002, ritornerà ad Appiano Gentile per capire il da farsi. La dirigenza nerazzurra apprezza il ragazzo, ma vuole capire se realmente potrà sbocciare o meno.

Agoumè non riscattato: ecco a cosa punta l’Inter

Agoumè ritornerà all’Inter, ma sarà solo per poco tempo. Il giocatore, pur essendo apprezzato dalla società, non rientra nei piani. Soprattutto in questo particolare momento storico, in cui il centrocampo nerazzurro è decisamente al completo, specie dopo l’innesto a parametro zero di Piotr Zielinski. Non c’è spazio per il 2002 francese che, dunque, dovrà trovarsi un’altra sistemazione. E il rammarico è anche per l’Inter dal momento che, confortata dalle belle prestazioni del ragazzo in Liga, sperava di poter ottenere gli otto milioni del riscatto. Ma così non sarà. Marotta e Ausilio, aldilà di tutto, confidano ancora di poter trovare una squadra disposta ad investire una cifra compresa tra i 5 e gli 8 milioni di euro. In modo da spostare questi soldi in un investimento nei reparti in cui serve maggiormente.

Agoumè ha pretendenti: due squadre di A interessate a lui, ma non solo

Agoumè, al netto di ogni valutazione, riscuote la stima di qualche squadra. In primis dalla Serie A. Su di lui ci sarebbero gli occhi dell’Udinese, specie se dovesse partire Samardzic, ma anche quelli del Bologna, dove Vincenzo Italiano potrebbe chiederlo dopo averlo avuto nella sua avventura allo Spezia. Occhio anche a quanto si può muovere dalla Bundesliga, dove tante squadre, anche in passato, hanno bussato alla porta dell’Inter per avere il ragazzo. Mentre resta sempre viva la possibilità di ritornare in Ligue 1, dove Agoumè, specie con la maglia del Brest, ha fatto vedere le cose migliori in campo. L’Inter, di sicuro, vuole ottenere da lui la massima monetizzazione possibile.