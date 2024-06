Alex Perez strega Ausilio: il giovane difensore vicino ai nerazzurri

Alex Perez si avvicina sensibilmente all’Inter. Il giovane difensore di proprietà del Betis Siviglia, potrebbe davvero lasciare la Spagna in questa sessione di mercato visto che ha deciso di non rinnovare il proprio contratto. Tante squadre si sono fiondate su di lui, ma le avances di Marotta e Ausilio, hanno fatto sì che il giocatore si stia avvicinando a grandi passi a vestire il nerazzurro nella prossima stagione. Un investimento in pieno stile Oaktree, che vuole giovani scovati a poco prezzo, da far crescere alle spalle dei big per valorizzarli e, magari, fare delle belle plusvalenze a bilancio.

Alex Perez vede il nerazzurro: chi è il giovane difensore spagnolo

Alex Perez, quindi, potrebbe essere il primo colpo giovane della gestione Oaktree. Un ragazzo molto giovane, infatti si tratta di un classe 2006, che sta facendo molto parlare di sè in Spagna. Si tratta di un difensore dalla grande struttura fisica e molto capace in marcatura. Si destreggia bene anche in fase di regia, dove il piede destro educato gli permette spesso di smistare sul lungo e cambiare il gioco. E’ cresciuto nella giovanili del Rayo Vallecano, prima di passare al Betis Deportivo (seconda squadra del Real Betis). E l’anno scorso ha giocato una buona prima stagione tra i professionisti. L’Inter si è innamorata di lui e sta provando seriamente a portarlo a Milano nella prossima stagione.

Alex Perez e il contratto con il Betis: l’Inter ha un piano per portarlo a Milano

Alex Perez si avvicina all’Inter e la società nerazzurra sta provando a trovare la quadra con il Real Betis. La situazione contrattuale del ragazzo è molto particolare, visto che ha una scadenza la 30 giugno del 2025. Pertanto, quella di quest’estate, potrebbe essere l’ultima occasione buona per monetizzare. L’Inter, dal canto suo, non vuole appesantire il bilancio, pertanto ha imbastito una trattativa basata su un prestito con diritto di riscatto a 2-3 milioni. La società spagnola sarebbe anche propensa ad accettare, ma prima ci vuole un ulteriore passaggio, ovvero il rinnovo di contratto per un’altra stagione, visto che l’anno prossimo, Alex Perez, sarebbe a scadenza. Una trattativa che sembra tracciata. L’Inter continua il pressing su Alex Perez.