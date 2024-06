Gudmunsson, c’è l’accordo! Ma arriverà solo ad una condizione

Gudmunsson avrebbe trovato l’accordo con l’Inter. La Gazzetta dello Sport parla di contatti continui tra le parti che hanno portato a trovare la quadra. Una trattativa, quella con il Genoa, che dunque potrebbe chiudersi e che potrebbe portare con sè, nel pacchetto, anche il portiere Josep Martinez. Per quest’ultimo, nella prossima settimana, gli accordi dovrebbero essere imminenti. Per questo, per la rosea, c’è una sostanziale differenza rispetto all’operazione riguardante l’islandese.

Gudmunsson, gradimento totale all’Inter. Ma il più vicino a vestire nerazzurro è Josep Martinez

Gudmunsson, dunque, avrebbe dato il suo gradimento totale al club nerazzurro. L’islandese, adesso deve attendere che Inter e Genoa trovino la un accordo per andare a dama. Ma nell’asse Milano-Genova, quello dell’attaccante non è il solo nome. Come oramai si sa da tempo, Josep Martinez è il giocatore più vicino a vestire la maglia nerazzurra. Un’operazione sicuramente più semplice che dovrebbe portare, nella casse del club ligure, una cifra di 12-13 milioni di euro, più 2-3 di bonus, magari con inserimento di una contropartita tecnica, che ad oggi pare essere stata individuata in Martin Satriano. Il Genoa aveva richiesta una cifra di 18 milioni per lo spagnolo, dunque la forbice non è così ampia per concludere l’affare. Ma allora, tra questa operazione e quella per Gudmunsson, qual è la differenza?

Lui vuole l’Inter, ma deve attendere: la differenza con l’operazione Josep Martinez

Gudmunsson vuole il nerazzurro. Questo oramai sembra chiaro. Il giocatore ha mostrato la disponibilità anche sibilando dei complimenti ai nerazzurri durante recenti interviste. La concorrenza di Napoli, Juventus e Premier League sembra essere sbaragliata. Ma allora, cosa frena la conclusione dell’accordo? Mentre per Martinez i nerazzurri hanno la disponibilità economica e lo spazio in rosa per chiudere i giochi (visto che Audero andrà via), non è lo stesso in attacco. Infatti, prima, serve la cessione di Marko Arnautovic che più volte ha manifestato la volontà di non lasciare Milano. Sarà una partita a scacchi fino alla fine, ma i nerazzurri devono sbrigarsi per evitare brutte sorprese alla Bremer o Dybala. Gudmunsson aspetta, ma non potrà farlo all’infinito.