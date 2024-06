Leoni obiettivo Inter: Marotta segue il talento della Sampdoria

Leoni è un obiettivo dell’Inter. Il difensore classe 2006 della Sampdoria è stata una delle più gradite sorprese non solo della squadra blucerchiata, ma anche dell’intera Serie B. I genovesi hanno, infatti, deciso di esercitare il riscatto per acquisire a titolo definitivo il cartellino del giocatore in prestito al Padova. Gli occhi di tante squadre, soprattutto le big italiane, sono su di lui. E anche l’Inter, con Marotta in primis, vorrebbe approfondire il discorso per verificare l’esistenza di margini di manovra.

Leoni un pepita d’oro per la Sampdoria: le caratteristiche del difensore

Leoni è stato uno dei perni della seconda parte di stagione della Sampdoria. E proprio la squadra blucerchiata si sfrega le mani per il futuro, visto che può ottenere una bella cifra da una sua eventuale cessione. Il classe 2006 ha giocato a Genova 12 partite, andando anche in gol in un’occasione, nella partita contro il Palermo. Si tratta di un centrale abile sia in uno schieramento a quattro, sia in uno a tre. In quest’ultimo caso lo si è visto spesso agire da braccetto destro, ma Leoni non disdegna anche di giocare nella posizione centrale. Uno dei suoi punti di forza è il colpo di testa, che lo rende efficace dietro e pericoloso davanti. Sicuramente un talento da tenere d’occhio.

Leoni brucia le tappe. L’Inter lo segue e la Sampdoria fissa il prezzo

Leoni brucia le tappe con la maglia della Sampdoria. Essendo un classe 2006, nella scorsa stagione avrebbe dovuto fare il penultimo anno di settore giovanile. E invece eccolo già protagonista in uno degli stadi italiani più prestigiosi, come Marassi. L’Inter, nella scorsa stagione, ha anche mandato qualche volta degli emissari per osservarlo da vicino (così come i compagni Stankovic ed Esposito) e ne ha ricavato indicazioni incoraggianti. Come si sa, la dirigenza nerazzurra è sempre molto attenta ai profili italiani, specie se giovani. E proprio i giovani sono gli elementi su cui Oaktree ha chiesto di concentrarsi maggiormente. Che la prossima estate Leoni possa finire in maglia nerazzurra? Non resta che attendere e capire se davvero verrà imbastita una trattativa.