Vanheusden, chance all’Inter? Marotta riflette sul futuro del belga

Vanheusden ritornerà in nerazzurro, dopo la sfortunata parentesi con la maglia dello Standard Liegi. La società belga, infatti, complice una stagione conclusa al decimo posto e fuori dalle coppe, non eserciterà il diritto di riscatto a 7 milioni che era stato fissato durante la scorsa estate. Pertanto, Zinho tornerà ad Appiano. E a tal proposito Marotta riflette. Il dirigente, infatti, potrebbe dare una chance al ragazzo, in maglia nerazzurra in vista della prossima stagione per spostare l’investimento altrove.

Vanheusden non riscattato: i motivi della scelta dello Standard Liegi

Vanheusden, come detto, non è stato riscattato dallo Standard Liegi. La società belga non ha voluto spendere i 7 milioni del riscatto e il giocatore ritornerà in nerazzurro. Sono tanti i motivi che hanno spinto a questa scelta. Il primo di natura economica. Infatti, la mancata qualificazione alle coppe europee ha fatto in modo che lo Standard Liegi non avesse la liquidità in più sperata per la prossima stagione. Ragion per cui si è reso necessario effettuare un sacrificio. Oltre a questo, Vanheusden ha saltato tantissime partite in stagione a causa degli oramai soliti problemi fisici. Il ragazzo è tornato in campo solo nell’ultima partita di campionato. Troppo poco per far decidere di dover puntare su di lui. Per questo, l’Inter, adesso riflette su cosa fare.

Vanheusden torna ad Appiano: Marotta potrebbe dargli una chance in maglia nerazzurra

Vanheusden ritorna, dunque, da Appiano Gentile e potrebbe farlo anche per rimanerci. Si sa come in viale della Liberazione, uno degli investimenti di mercato lo si vuol fare nel reparto difensivo. Per evitare di dover togliere soldi ad altre zone di campo, ecco che il belga potrebbe avere un’opportunità in nerazzurro, come difensore giovane alle spalle di Acerbi e De Vrij. L’Inter ha sempre pensato che Vanheusden dispongo delle qualità per diventare un top player. Ma i troppi infortuni lo hanno parecchio limitato e continuano a farlo. E proprio la valutazione sugli infortuni sarà decisiva nella decisione sulla permanenza. In caso contrario si dovrà capire quali porte potranno aprirsi per lui.