Di Gennaro rimane in nerazzurro? Il piano della società

Di Gennaro può rimanere in nerazzurro nella prossima stagione. Il terzo portiere campione d’Italia con Inzaghi, ha calcato il campo una sola volta, nella partita contro il Verona, dimostrando affidabilità. Di certo, non ha avuto la continuità che si può aspettare da un terzo portiere, ma il classe 1993 si ritiene comunque soddisfatto, dal momento che non aveva aspettative alte quanto a presenze in campo al momento del suo arrivo. E la società ha le idee chiare sul suo futuro.

Di Gennaro e l’Inter: la situazione contrattuale del portiere canterano

Di Gennaro è cresciuto nel vivaio nerazzurra nella magica annata del 1993. Magica annata perchè il ragazzo ha fatto parte della squadra, allenata da mister Stramaccioni, che riuscì a vincere la Next Generation Series (tra l’altro, proprio contro un compagno di squadra come Klaassen). Il portiere è stato prelevato la scorsa estate gratuitamente dal Gubbio proprio per ricoprire il ruolo di terzo portiere alle spalle di Sommer e Audero. Il contratto di Di Gennaro prevede una scadenza al 30 giugno del 2024, ma con un’opzione di rinnovo da parte della società che, dunque, proprio in questi giorni, potrebbe esercitarla. La domanda è se il club nerazzurro lo farà. Ma sotto questo aspetto, Marotta e Ausilio hanno le idee molto chiare su cosa fare.

Di Gennaro e l’opzione contrattuale: la società ha scelto. Ecco cosa pensano di lui i dirigenti nerazzurri

Di Gennaro, dunque, attende di capire quale sarà il proprio futuro. E la società a breve glielo comunicherà. L’intenzione, in viale della Liberazione, sarebbe quella di continuare il rapporto esercitando l’opzione di rinnovo per un altro anno. Un attestato di stima del club nei confronti di un ragazzo che, pur avendo poco spazio, è riuscito ad integrarsi alla perfezione nel gruppo. Gruppo che, anche grazie all’unità che si è creata, è riuscito a vincere lo scudetto. E queste cose, la dirigenza, le valuta bene. E Di Gennaro non ha mai detto una parola fuori posto e, quando è stato chiamato in causa, ha dimostrato affidabilità Dunque, il rapporto tra le parti, dovrebbe continuare senza problemi. Per un ragazzo del vivaio, utile anche in ottica liste, il sogno di giocare nella proprio squadra del cuore continuerà.