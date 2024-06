Esposito ritorna all’Inter, ma già 3 squadre piombano su di lui

Sebastiano Esposito ritornerà ad Appiano Gentile dopo il mancato riscatto da parte della Sampdoria. L’attaccante classe 2002 ha giocato una grande stagione con la maglia blucerchiata, ma il diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro cozzava con le esigenze economiche del club ligure. Pertanto il ragazzo tornerà soltanto momentaneamente a vestire la maglia nerazzurra. Il giocatore non rientra nei piani di Inzaghi e della dirigenza e potrebbe essere un elemento utile con cui monetizzare e finanziare altri colpi. Per lui ci sono già tre richieste.

Esposito torna all’Inter: la Sampdoria ribussa alla porta per trovare un nuovo accordo

Esposito fa gola a tanti. E dopo la grande stagione alla Sampdoria, lo stesso club blucerchiato è tornato a bussare alla porta del club nerazzurro per provare ad imbastire una nuova trattativa e trovare un nuovo accordo. Ma la società ligure non ha la disponibilità economica per accontentare l’Inter e vorrebbe proporre un altro prestito con diritto di riscatto. In viale della Liberazione non sono molto propensi ad accettare questa soluzione. Marotta e Ausilio, infatti, specie dopo una stagione ben giocata, vorrebbero monetizzare con il ragazzo ed ecco che altre squadre potrebbero accontentare le richieste dei nerazzurri.

Esposito pallino di Carnevali: il Sassuolo è interessato, il giocatore nicchia

Esposito, da tanto tempo, è uno dei pallini di Carnevali. Il dirigente del Sassuolo è un grande estimatore del ragazzo che rappresenta appieno quella che è la politica della società emiliana: puntare sui giovani talenti italiani. E allora ecco che l’interesse neroverde su di lui è concreto. Ma se da un lato il Sassuolo è molto interessato e un accordo economico con l’Inter non sarebbe problematico da trovare, ecco che dall’altro lato il giocatore nicchia. Infatti, il classe 2002 non vorrebbe fare un altro anno di Serie B, pur essendo cosciente di essere tra le squadre che lotteranno per salire nella massima serie.

Tra i due litiganti, il terzo gode? L’Empoli si fa largo e potrebbe avere una corsia preferenziale

Un’altra squadra molto interessata è l’Empoli. La società del presidente Corsi, infatti, vuole puntare su Esposito dopo l’addio di Niang. Il canterano nerazzurro sarebbe il fiore all’occhiello della rosa toscana e potrebbe mettersi alla prova con il campionato di Serie A. Anche qui bisognerà capire quale potrà essere l’incastro economico con i nerazzurri. Ma sicuramente, quella di Empoli, sarebbe oggi la scelta preferita dal ragazzo. Poi, bisognerà aspettare ancora qualche tempo per capire se, oltre a queste, ci saranno delle altre richieste.