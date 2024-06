Fabbian brilla a Bologna. L’Inter valuta tre strade per lui

Fabbian è stata una delle piacevoli sorprese del Bologna di Thiago Motta che è arrivato in Champions League. Un giocatore che, all’inizio, ha avuto difficoltà a rapportarsi con la massima serie, dopo l’esperienza alla Reggina, ma che poi si è preso il suo spazio e lo ha fatto alla grande. Il Bologna lo ha prelevato la scorsa estate per 5 milioni di euro dai nerazzurri che, a loro volta, vantano una recompra, da esercitare, eventualmente, nella prossima stagione, per 12 milioni di euro. Ma per il futuro, l’Inter riflette, cercando di valutare tre strade da poter percorrere.

Fabbian oro di Bologna: i rossoblù possono tenerlo, ma solo ad una condizione

Fabbian, quindi, è un giocatore molto stimato a Bologna. La sua capacità di andare spesso in gol, il saper inserirsi con i tempi giusti e aggredire gli spazi, lo rendono un giocatore con caratteristiche uniche nella rosa di Vincenzo Italiano. E Sartori, che lo ha voluto in Emilia, se lo terrebbe stretto, ma sa bene che il destino del ragazzo dipende dalle volontà di viale della Liberazione. Infatti, se i nerazzurri dovessero considerare il classe 2003 non ancora pronto, ecco che potrebbero considerare l’idea di non investire una cifra ingente, come i 12 milioni previsti dagli accordi presi dai due club. Solo in quel caso, Fabbian rimarrebbe a Bologna a completare il suo percorso di crescita.

Fabbian cresce bene e le parole di Marotta lo confermano: possibilità di recompra alte

Fabbian, come detto, sta facendo molto bene a Bologna. E se dovesse continuare in questo modo, ecco che allora la recompra attiva la prossima estate, potrebbe essere esercitata. Parola di Beppe Marotta che ha confermata come i fari dei nerazzurri sul ragazzo sono sempre accesi. Soprattutto vista la politica di Oaktree che vuole giovani forti e pronti da poter valorizzare ulteriormente, e quella dei dirigenti nerazzurri, sempre molto attenti ai giocatori italiani, specie se, poi, come Fabbian, sono fuoriusciti dal settore giovanile.

L’Inter ricompra Fabbian? In tal caso, ecco che si pone una terza via

L’Inter, nel caso in cui riscattasse davvero Fabbian, dovrebbe fare i conti anche con una folta presenza di elementi a centrocampo. Infatti, nel ruolo di mezz’ala, ci sarebbero Barella, Frattesi, Zielinski e Mkhitaryan. Proprio l’armeno sarebbe colui con l’età più avanzata, ma è anche l’elemento a cui Inzaghi non rinuncia praticamente mai. Quindi il posto per il giovane centrocampista della Nazionale Under 21 sarebbe limitato. Per questo non sarebbe da escludere un’altra esperienza in prestito altrove, per poi ritornare e prendere il posto dell’armeno che andrebbe via per fine contratto.