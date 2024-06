Holm non scompare dai radar: Ausilio lo stima e studia la mossa

Holm rimane un giocatore che piace molto all’Inter. L’esterno destro svedese è ritornato allo Spezia, dopo che l’Atalanta ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto previsto dagli accordi. Ma il ragazzo non ha intenzione di trascorrere un campionato in Serie B e lo stesso Spezia ha intenzione di monetizzare con lui per rinforzare la squadra e provare l’assalto alla Serie A. Ausilio è da sempre un estimatore del ragazzo e adesso sta provando a studiare la mossa per vedere se si potrà imbastire una trattativa.

Holm nei pensieri dell’Inter: tutto dipende da questa condizione

Holm, dunque, è un profilo che piace fin da quando è stato portato in Italia dagli aquilotti. All’Atalanta, non è riuscito a mostrare tutto il suo valore ed è sceso in basso nelle gerarchie di Giampiero Gasperini. Ma in viale della Liberazione non hanno mai spento i radar su di lui e questa potrebbe essere la volta buona per provare ad imbastire una trattativa. Ma tutto dipenderà da un fattore specifico. Infatti, per acquistare un nuovo esterno destro, ci vorrà la partenza di Dumfries. L’esterno olandese è in trattativa con il club nerazzurro per il rinnovo del contratto. Ma ancora la fumata bianca tarda ad arrivare e una cessione non è più così remota. In base a quanto si muoverà su questo fronte, ecco che le cose potrebbero cambiare anche per quanto riguarda Holm.

Holm tra i nomi per la fascia nerazzurra: lo Spezia fissa il prezzo

Holm è tra i giocatori valutati per la fascia destra, anche se non l’unico. L’interesse dell’Inter c’è, ma non è mai stata intavolata alcuna trattativa. Intanto, lo Spezia, che sicuramente cederà il ragazzo, fissa il prezzo per chi busserà alla sua porta. Il club ligure vuole una cifra tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Cifra che sarebbe abbordabile per i nerazzurri, specie con la cessione di Dumfries. Ma, oggi, ogni discorso è prematuro e bisognerà attendere ancora qualche settimana. Da quel momento, si capirà se Holm potrà essere una pista pronta a scaldarsi o meno.