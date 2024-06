Martinez-Inter, Satriano nell’affare? Il Genoa sceglie tra altri 4

Martinez-Inter è una traccia da tenere in considerazione, soprattutto questa settimana. Il portiere spagnolo del Genoa è il primo profilo per la porta nerazzurra e la trattativa tra le parti sta proseguendo. Un giocatore che, nella passata stagione, ha fatto vedere grandi cose in rossoblù e che si è attirato l’interesse di tanti. Ma proprio i nerazzurri sembrano essere la squadra in netto vantaggio rispetto alle altre e si attende di trovare la chiusura dell’affare per porre tutto nero su bianco. Intanto, ecco cosa manca per la fumata bianca.

Martinez il prescelto per la porta: ecco la base della trattativa tra le società

Martinez, dunque, è il prescelto per quanto riguarda la porta nerazzurra. Come detto, è lo spagnolo ad aver superato Bento nelle preferenze della dirigenza. Già da tempo, sia la società ligure che quella interista si sono messe al lavoro per provare a trovare la quadra che possa portare ad un accordo tra le parti che faccia tutti felici. La richiesta del Genoa, stando a quanto filtra dai vari media, è di circa 18 milioni di euro, con la possibilità di inserire una contropartita tecnica. L’Inter, dal canto suo, vuole sfruttare questa possibilità e ha proposto il nome di Satriano, con una parte cash che si dovrebbe concretizzare intorno ai 12-13 milioni di euro più 2-3 di bonus. Ma il Genoa non è convinta di Satriano e per questo salgono le quotazioni di quattro ragazzi che potrebbero fungere da pedina di scambio.

Martinez-Inter, si chiude in settimana? Il Genoa sfoglia la margherita: quattro giovani nerazzurri nel mirino come pedina di scambio

Martinez all’Inter potrebbe chiudersi entro questa settimana. La trattativa è ben avviata e tutte le parti hanno intenzione di venirsi incontro per una felice soluzione. Come anticipato, l’opzione Satriano non stuzzica il Genoa, soprattutto perchè, ad oggi, davanti, i rossoblù gradiscono altri profili. E a proposito di attaccanti, ecco che proprio dai nerazzurri potrebbe arrivare come pedina di scambio Francesco Pio Esposito. L’attaccante classe 2005 è stato riscattato dallo Spezia, ma l’Inter eserciterà il controriscatto per inserirlo in qualche trattativa, provando a mantenerne il controllo. Occhio anche a Zanotti, che tornerà in nerazzurro dopo il prestito al San Gallo e di cui si è parlato anche come parziale contropartita per l’affare Gudmunsson. Piace molto anche Corrado, terzino sinistro che è stato controriscattato dalla Ternana e che ha giocato la seconda parte di stagione al Modena. Infine, è molto gradito anche Oristanio, anche se il giocatore dovrebbe passare al Venezia nell’ottica dell’affare Tessmann.