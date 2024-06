Sommer sarà ancora titolare: Inzaghi si aspetta due cose da lui

Sommer sarà ancora il portiere titolare dell’Inter. Lo svizzero, che è stato uno dei più positivi della scorsa stagione, specie nei momenti decisivi. Un acquisto decisamente azzeccato, specie perchè arrivato dopo un portiere che ha fatto grandi cose in maglia nerazzurra, come lo è stato Andrè Onana. Un giocatore da cui Inzaghi si aspetta molto e al ritorno dall’Europeo, per il ritiro in preparazione della stagione, il tecnico nerazzurro gli chiederà due cose in particolare.

Sommer guardiano della porta nerazzurra: lo svizzero dovrà ripetersi anche nella prossima stagione

Sommer, quindi, rimane il titolare indiscusso tra i pali della porta interista. Un portiere arrivato con un po’ di diffidenza, ma che ha dimostrato di essere di assicuro valore e affidabilità. Proprio per questo, Inzaghi, conterà molto sui di lui. Il tecnico nerazzurro gli chiederà sicuramente di continuare così come fatto nella scorsa stagione e di non mollare la presa. Lo svizzero, come detto, è stato importantissimo con le sue parate, soprattutto in momenti delicati della stagione. Si ricordi la partita contro la Fiorentina, con il rigore parato a Nico Gonzalez, in un momento in cui il calendario aveva dato un mese orribile agli uomini di Simone Inzaghi, visti i tanti scontri complicati.

Sommer dal doppio ruolo: titolare sì, ma con un occhio al nuovo portiere a cui fare da chioccia

Sommer, per la prossima stagione, se vogliamo, avrà anche un doppio ruolo. Oltre a quello sopra menzionato, dovrà fare da chioccia al portiere che la società vuole acquistare. Dovrebbe essere Josep Martinez del Genoa che, quantomeno la prossima stagione, dovrà assorbire quanto più possibile da un collega come lo svizzero. Poi, lo stesso Sommer avrà l’ultimo anno di contratto con la squadra nerazzurra e lì si capirà se sarà ancora lui a difendere da titolare la porta interista, o se sarà qualcun altro. Di sicuro, l’importanza del giocatore è indiscutibile e Inzaghi questo lo sa.