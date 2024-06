Bento-Inter, pista sfumata? Rischio Vicario-bis. Lui pensa una cosa

Bento si allontana dall’Inter. Il portiere brasiliano dell’Athletico Paranaense era il giocatore preferito per ricoprire il ruolo di numero uno tra i pali nerazzurri. Ma quasi certamente così non sarà. Marotta e Ausilio, in questi ultimi giorni, si sono fiondati sullo spagnolo Josep Martinez del Genoa e, pare, stando alle ultime indiscrezioni, che la trattativa sia vicina al definirsi. Il rischio di avere un Vicario-bis come nella scorsa stagione si sta concretizzando sempre di più. Ma ci sono dei motivi per cui la società ha cambiato rotta.

Bento un nuovo Vicario-bis? Ecco perchè ci sono similitudini tra i due casi

Bento, quindi, non dovrebbe essere il prossimo portiere dell’Inter. Il brasiliano classe 1999 è stato seguito per ben due anni dagli scout nerazzurri, ma probabilmente senza successo. Ed ecco che, un’estate dopo, si ripresenta la stessa situazione accaduta con Vicario. L’ex portiere dell‘Empoli era il preferito per sostituire il partente Onana. Ma i nerazzurri non avevano denaro a sufficienza per affondare il colpo. Addirittura, in una partita tra la squadra toscana e i nerazzurri, il dirigente nerazzurro Dario Baccin era andato a salutare il ragazzo in panchina, destando più di qualche sospetto. Alla fine si presentò il Tottenham che riuscì a prelevare il ragazzo e a soffiarlo all’Inter che poi virò su Sommer.

Il brasiliano non sarà nerazzurro: i motivi che hanno portato la dirigenza a questa scelta sul giocatore

Bento, come detto, è stato seguito per ben due anni. Sia l’anno scorso, dopo l’aver visto sfumare la trattativa per Vicario, che in questa stagione. E si tratta del profilo preferito per la porta. Ma l’Athletico Paranaense, viste le prestazioni del proprio giocatore, ha aumentato la richiesta che era di 20 milioni di euro. Per questo, i nerazzurri, hanno deciso di cambiare obiettivo e di andare su Josep Martinez. Per lo spagnolo, tra contropartita e parte cash, serviranno circa 15 milioni di euro. Una bella differenza rispetto al brasiliano. Non solo, ma se è vero che l’Inter è stata una delle pretendenti per Bento, è altrettanto vero che la concorrenza è folta. La Premier League guarda con molta attenzione alla situazione e ha a disposizione somme di denaro decisamente superiori a quelle dell’Inter.