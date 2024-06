Carboni gatta da pelare: Ausilio e Marotta provano una mossa

Carboni è uno dei talenti più fulgidi della squadra nerazzurra che, nella passata stagione, ha fatto vedere grandi cose a Monza, seppur non sia stato un titolare inamovibile. Un giocatore che anche in viale della Liberazione sono coscienti essere diverso rispetto a tanti altri passati dal settore giovanile. Le parole di un mostro come Messi, tra l’altro, non fanno altro che accrescere le aspettative su di lui. Per questo, Ausilio e Marotta, si trovano ad essere in una situazione di bilico in vista del mercato. I due dirigenti, però, proveranno a fare una mossa per riuscire a non perdere il ragazzo.

Carboni talento vero: in tanti lo vogliono, ma l’Inter spara altissimo per lui

Carboni ha dimostrato di essere un giocatore vero. Pur essendo solo un classe 2005, il ragazzo ha mostrato grandissimi colpi e, soprattutto, enormi margini di crescita. Per questo, in questi mesi, tante squadre sono venute a bussare alla porta dell’Inter per provare a portar via il talento. Ma i nerazzurri hanno declinato ogni tipo di offerta e hanno deciso di puntare ancora su di lui. Ma la volontà di trattenere a Milano ogni big, dovrà far riflettere. Perchè il mercato non si finanzia da solo e qualcuno deve essere ceduto. Per questo, alla giusta cifra, Carboni potrebbe partire. Il club nerazzurro lo valuta circa 30 milioni di euro, ma il poterlo vedere in una vetrina come quella della Coppa America, potrebbe far lievitare ancora di più la valutazione del ragazzo. Insomma, Carboni partirebbe solo alla cifra decisa dalla società.

Carboni stuzzica l’Inter: Ausilio e Marotta provano una mossa per non perdere il ragazzo

Carboni non dovrebbe giocare nella squadra nerazzurra la prossima stagione. Lui ed il suo entourage spingono per trovare spazio e per crescere nel migliore dei modi. E all’Inter, con quattro punte pesanti, non potrebbe farlo. Ma Ausilio e Marotta sono consci che, in questo caso, la cessione di un giovane come Carboni, potrebbe non essere indolore come accaduto in passato. Per questo, i due dirigenti, vogliono provare una mossa per non perdere il giovane. Cederlo sì, ma inserendo magari una sorta di recompra per non perderne il controllo e, se la crescita avverrà in maniera lineare, riportarlo a Milano. Sarebbe sicuramente una situazione complicata, perchè se il prezzo di cessione è molto alto, come detto sopra, quello di riacquisto dovrebbe esserlo ancora di più. E non è un periodo in cui i nerazzurri possono permettersi spese folli. Ma la formula alla Fabbian potrebbe essere un punto di equilibrio per l’Inter.