Cuadrado, sarò addio all’Inter? Ecco la scelta

Cuadrado non è stato uno degli acquisti più azzeccati della passata stagione. Il giocatore colombiano, alle prese con un infortunio che lo ha tenuto fuori per buona parte della stagione, non è riuscito a esprimersi come fatto in passato. Il suo contratto con la società nerazzurra prevedeva una scadenza al 30 giugno del 2024. Si era vociferato di una possibile permanenza, per risparmiare qualche soldo da investire in altri reparti. A tal proposito, entrambe le parti hanno preso una decisione sul futuro.

Cuadrado andrà via dall’Inter? La società ha fatto la sua scelta e anche lui ha preso una decisione sul futuro

Cuadrado, quindi, ha preso una decisione sul suo futuro, così come la dirigenza di viale della Liberazione. Il futuro del colombiano sarà lontano da Appiano Gentile. Il giocatore non ha offerto quelle garanzie fisiche che la società si aspettava. E all’età di 36 anni, specie con una nuova proprietà che tende a puntare sui giovani, il destino è sicuramente quello della separazione. La società ha intenzione di trovare un nuovo esterno destro, nell’eventualità dovesse partire Dumfries. Ma anche Cuadrado avrebbe preso una decisione importante. Non mancano per lui le sirene che lo vorrebbero in Arabia Saudita, ma il suo desiderio è quello di ritornare finalmente in patria per potersi riavvicinare alla propria famiglia. In tal senso, c’è già una squadra molto interessata a lui.

Cuadrado e la voglia di Colombia: l’esterno ha intenzione di tornare al suo paese e di ascoltare le offerte

Cuadrado, dunque, ha capito che si trova nella fase terminale della propria carriera calcistica. Il meglio, sul campo da gioco, lo ha già fatto vedere. Ed ecco perchè, pur avendo voglia di nuove sfide, questa potrebbe essere la giusta occasione per poter ritornare in Colombia. Su di lui ci sarebbe già l’interesse di una squadra. Si tratta dell’Independiente di Medellin. Il giocatore andrebbe a parametro zero e sarebbe un ritorno in pompa magna, dopo tanto girovagare tra Serie A e Premier League. Cuadrado è pronto a partire con una nuova avventura. La sua strada e quella dell’Inter si separeranno a partire da luglio.