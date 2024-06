Dybala-Inter, Petralito oggi in sede: ecco cosa filtra e i motivi

Dybala è un nome che fin dai tempi dell’Instituto de Cordoba piaceva ai nerazzurri. Dopo gli approcci con il Palermo, l’occasione di vedere la Joya in nerazzurro è sfumata di nuovo, visto che la Juventus si è inserita e ha acquistato il giocatore. Andato via a parametro zero dai bianconeri, dopo i primi abboccamenti, i nerazzurri hanno deciso di puntare sul ritorno di Lukaku e l’argentino è passato alla Roma. Oggi, l’intermediario del giocatore, Giacomo Petralito, è passato dalla sede nerazzurra. Che l’Inter possa pensare ancora a Dybala?

Dybala-Inter, un filo che può riprendere contatto? Ecco cosa filtra dopo l’incontro con Petralito

Dybala, quindi, avrebbe più volte potuto arrivare ad Appiano Gentile, ma questo non è mai successo. Un giocatore che con i suoi colpi è sempre piaciuto alla dirigenza, ma alla fine non si è mai arrivati alle firme. Oggi, l’intermediario, è nuovamente passato in viale della Liberazione. Alla domanda se l’incontro potesse riguardare Dybala, Petralito non ha risposto, alimentando ancora di più le voci di un possibile ritorno di fiamma. Ma come stanno realmente le cose? La verità è che l’occasione per vedere Dybala in nerazzurro ci sono state, ma adesso sembra che sia troppo tardi per questo matrimonio. Con Petralito si è parlato di giocatori di Bundesliga, dal momento che l’agente ha ottimi rapporti e ottimi legami con il campionato tedesco. La Joya, dunque, rimarrà un sogno irrealizzato.

Dybala-Inter, ecco perchè non si farà: i motivi che hanno portato la dirigenza a questa scelta

Dybala non arriverà all’Inter. Questo è l’unico dato certo. Ma perchè non ci sarà una nuova trattativa? Dybala ha una clausola risolutoria da 12 milioni per l’estero e di 20 milioni per l’Italia. Una cifra che in viale della Liberazione potrebbero anche prendere in considerazione di investire. Ma, la nuova politica di Oaktree, non permette di fare investimenti di questa portata per giocatori che si avviano ad avere oltre 31 anni. Non solo, ma la condizione fisica dell’attaccante argentino deve far pensare. Perchè i nerazzurri avranno tantissimi impegni da affrontare nella prossima stagione e avranno bisogno di giocatori integri fisicamente. Dunque, porte chiuse a questa nuova possibilità. Ma c’è curiosità per capire quali possono essere i profili che interessano ai nerazzurri dalla Bundesliga. Di più se ne saprà dopo l’Europeo.