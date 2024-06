Bento-Inter, lui spinge: a cosa è disposto per vestire il nerazzurro

Bento, come oramai si parla da settimane, è la prima opzione per la porta che l’Inter ha sondato come vice e post Sommer. Un portiere seguito da ben due anni e che piace tantissimo in viale della Liberazione. Il ds nerazzurro, Piero Ausilio, è un suo grande estimatore e da tempo ha raggiunto un accordo con il giocatore. Ovviamente, andrà trovata la quadra con l’Athletico Paranaense. Ma le ultime indiscrezioni sul probabile arrivo di Josep Martinez, stanno via via allontanando il brasiliano da Appiano Gentile. Lui, dal canto suo, ha in mente di fare una cosa per vestire il nerazzurro.

Bento-Inter, l’Athletico Paranaense approfitta della concorrenza e alza il prezzo del cartellino

Bento sarebbe stato il profilo preferito dalla dirigenza nerazzurra. Un giocatore che, con le sue parate, è riuscito a conquistarsi anche la nazionale brasiliana con l’esordio contro l’Inghilterra. Ma le prestazioni positive e l’accordo con l’Inter non bastano, se poi manca quello con la società proprietaria del cartellino. Infatti, l’Athletico Paranaense, aveva prima fissato il prezzo del ragazzo a 15 milioni, nonostante la clausola risolutoria prevista da 60 milioni all’interno del contratto. Successivamente, ha alzato la posta a 20 milioni e, adesso, con gli interessi dalla Premier League, ma non solo, il prezzo è aumentato ulteriormente. Ovviamente è il gioco delle parti, nulla di strano. Ma l’Inter non è disposta nè a partecipare ad aste, nè a sforare il budget fissato per l’acquisto del portiere. Intanto, Bento, pur di vestire il nerazzurro, è disposto a fare una cosa.

Lui il nerazzurro: il portiere brasiliano è pronto ad intervenire in prima persona pur di arrivare ad Appiano

Bento, quindi, vuole andare all’Inter. Ma questo non basta. Va convinto l’Athletico Paranaense. Il giocatore, pur di vestire il nerazzurro, squadra di cui tra le altre cose è tifoso, è disposto a scendere in campo in prima persona. Proprio di questo ha parlato il giornalista vicino alle cose di casa nerazzurra, Fabrizio Biasin. Ecco le sue parole a IotifoInter: “Lasciamo aperta una micro-finestrella che ci piace lasciare aperta per un miracolo Bento finale: lui vorrebbe provare a trovare una chiave per venire all’Inter. Ma se il prezzo è dai 20 in su diventa impossibile da avvicinare”. Insomma, la strada per Josep Martinez sembra tracciata, ma Bento vuole provare un ultimo e, probabilmente, inutile tentativo. Vedremo nei prossimi giorni cosa succederà. Sicuramente la conclusione positiva della trattativa è complicatissima.