Dumfries, rinnovo in stand-by: due nomi a sorpresa per sostituirlo

Dumfries si allontana sempre di più dall’Inter. La notizia arriva in queste ore da Gianluca Di Marzio che parla di come il rinnovo dell’esterno olandese sia in stand-by. Il numero 2 nerazzurro ha un contratto in scadenza il 30 giugno del 2025, per cui questa sarebbe l’ultima occasione per cederlo e non perderlo a parametro zero come accaduto per Skriniar. Per questo, Marotta e Ausilio, si stanno muovendo per trovare una soluzione e ci sono due nomi che interessano molto in vista di questa estate.

Dumfries si allontana dall’Inter: Ausilio sonda la pista Ndoye dal Bologna

Dumfries, dunque, potrebbe seriamente non rinnovare il proprio contratto con la squadra nerazzurra. Per cui, fosse realmente così, ecco che la cessione sarebbe l’unica via per entrambe le parti. Ma i nerazzurri stanno già iniziando a sondare il terreno per alcuni sostituti dell’olandese. Ed uno dei nomi in cima alla lista di Marotta e Ausilio è l’esterno del Bologna, Ndoye. Un giocatore che, per la verità, è stato sempre impiegato come esterno d’attacco. Ci sarebbe, dunque, molta curiosità per vedere come adattarlo nel ruolo di quinto di destra, visto che avrà anche grandi compiti di copertura. Ma quello dell’esterno rossoblù non è l’unico nome per la fascia.

L’olandese va via? Si prospetta un derby di mercato: sfida al Milan per il terzino dell’Aston Villa, Matty Cash

Dumfries lontano da Milano, come detto, non è più un’ipotesi così remota. E in tal caso, oltre a Ndoye, la dirigenza ha in mente un altro nome. Si tratta di Matty Cash, esterno destro di proprietà dell’Aston Villa. Si tratta di un classe 1997, quindi nel pieno della propria maturità calcistica. Il suo contratto prevede una scadenza al 30 giugno del 2027. Per questo, rispetto allo stesso Ndoye, vista anche la ricchezza delle squadre di Premier, ci vorrà uno sforzo economico maggiore. Vedremo se uno dei due sarà il nome buono per sostituire Dumfries. Di sicuro, i nerazzurri si stanno già muovendo per provare a non farsi cogliere impreparati nel caso di una partenza dell’olandese.