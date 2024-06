Petralito incontra i dirigenti: nome dalla Bundes per l’Inter

Petralito, come si sa, ieri pomeriggio è stato avvistato all’uscita della sede del club nerazzurro in viale della Liberazione. Un incontro informale, stando a quanto detto dall’intermediario ai giornalisti. Ma è ovvio che, visti i suoi rapporti con la Bundesliga, qualche nome è venuto fuori. E su questo, infatti, bisogna soffermarsi. Perchè lo stesso Petralito, a specifica domanda su qualche elemento che possa interessare i nerazzurri dal campionato tedesco, ha affermato, sibillino, che bisogna attendere la fine dell’Europeo. Ma c’è un nome che da tempo stuzzica i nerazzurri.

Petralito nella sede dell’Inter: un nome interessa Marotta e Ausilio

Petralito, dunque, nella sede dell’Inter ha parlato di qualche elemento della Bundesliga che potrebbe fare al caso dei nerazzurri. Tutti pensavano che si potesse riaccendere la trattativa per riprovare a portare Paulo Dybala in nerazzurro, ma così non sarà. C’è un nome che piace da sempre ai nerazzurri e che potrebbe arrivare anche a condizioni vantaggiose. Si tratta del difensore tedesco, Jonathan Tah. Il classe 1996 di proprietà del Bayer Leverkusen, ha giocato una grande stagione vincendo anche il campionato tedesco sotto la guida di Xabi Alonso. Dopo un periodo in cui sembrava essersi perso, il ragazzo ha fatto vedere tutto il suo repertorio, riaccendendo l’interesse dei suoi estimatori.

Petralito ha parlato di Tah? Al momento non è dato saperlo, ma i nerazzurri hanno il suo fascicolo aperto

Petralito potrebbe aver parlato di Tah ai dirigenti nerazzurri. Ma questo, per ora, non è dato saperlo. Quel che è certo è che il ds dei nerazzurri, Piero Ausilio, ha da sempre un debole per il difensore tedesco e questa non sarebbe la prima volta che tenterebbe un approccio. Il ragazzo, tra le altre cose, ha un contratto con il Bayer Leverkusen, che scadrà il 30 giugno del 2025 e non dovrebbe rinnovare il suo rapporto. Dunque, questa, potrebbe davvero essere l’ultima occasione utile per i tedeschi per monetizzare da una sua cessione. Non solo, ma i nerazzurri stanno cercando proprio un difensore che possa fare da spalla ad Acerbi. Il prezzo, prima di arrivare ad un anno dalla scadenza, era di circa 30 milioni di euro. Ora sicuramente le cifre saranno inferiori, ma bisognerà attendere la fine dell’Europeo per saperne di più sulla valutazione.