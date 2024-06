Tessmann salta? Il giocatore tentenna. Ecco i motivi

Tessmann è un affare non più così sicuro di concludersi. Il giocatore statunitense è stato individuato dalla dirigenza nerazzurra come elemento giovane e di qualità, che possa essere importante anche come uomo immagine negli USA. Una trattativa che sembrava essere in dirittura d’arrivo, ma che invece rischia di saltare definitivamente. Il ragazzo, infatti, è molto tentennante sul suo eventuale arrivo in maglia nerazzurra e vuole capire bene la situazione prima di accettare ogni destinazione.

Tessmann-Inter, i nerazzurri hanno già recapitato la loro offerta al Venezia

Tessmann, dunque, è un giocatore che interessa molto sia alla dirigenza nerazzurra che alla nuova proprietà Oaktree. Un giocatore che, nel campionato di Serie B, ha dimostrato di poter giocare anche in palcoscenici superiori. Per lui, Marotta e Ausilio, hanno pensato di effettuare uno scambio alla pari inserendo come contropartite i cartellini dei giovani Filip Stankovic e Gaetano Oristanio. Anche il ds del Venezia, ai microfoni di Sky Sport, aveva parlato del forte interesse dei lagunari per il trequartista classe 2002 e sembrava che la trattativa procedesse spedita. Oltre a questo, i nerazzurri, per abituare il giocatore alla massima serie, avevano pensato di lasciarlo un anno in veneto. Ma Tessmann nicchia sul trasferimento all’Inter.

Giocatore indeciso sulla destinazione nerazzurra: i motivi del ripensamento del giocatore

Tessmann, ad oggi, è molto tentennante sulla possibilità di trasferirsi a Milano. Il centrocampista classe 2001 sa benissimo che difficilmente potrebbe giocarsi le sue carte in una squadra dove le mezze ali sono Barella, Frattesi, Mkhitaryan e Zielinski. Questo rappresenterebbe un rischio per lui che dovrebbe girovagare in prestito senza una società che decida di puntarci con decisione. Per questo, ad oggi, lo statunitense, sembrerebbe più propenso ad accettare una delle tante richieste di Serie A, piuttosto che quella di Marotta e Ausilio. Tra l’altro, in queste ultime ore, si sta anche facendo largo l’ipotesi di Oristanio come parziale contropartita per arrivare a Josep Martinez. Tessmann-Inter, una trattativa che sembrava vicina, ma che pare poter seriamente naufragare.