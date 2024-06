Alex Perez si avvicina all’Inter: percorso chiaro. Ecco il prezzo

Alex Perez si avvicina sensibilmente a vestire la maglia nerazzurra nella prossima stagione. Il difensore di proprietà del Betis Siviglia dovrebbe essere uno dei rinforzi per la prossima stagione. Un ragazzo molto giovane, visto che si tratta di un classe 2006, su cui la società punta molto, specie dopo le nuove linee guida di Oaktree che ha chiesto di rinverdire la rosa per avere giovani talenti da valorizzare per poi, magari, fare delle plusvalenze molto utili al bilancio. Intanto, l’Inter, ha ben chiaro il percorso per il ragazzo e c’è anche il prezzo e la formula dell’operazione.

Alex Perez vicinissimo all’Inter: la formula, il prezzo e la ‘mossa tattica’ per la cessione

Alex Perez, dunque, dopo Zielinski e Taremi, dovrebbe essere un giocatore nerazzurro, salvo soprese dell’ultima ora. Il ragazzo spagnolo ha deciso di lasciare la Spagna e fare una nuova esperienza professionale. Il suo contratto con il Betis Siviglia scade il 30 giugno del 2025, quindi, per la società spagnola, sarebbe l’ultima opportunità per poter monetizzare. I nerazzurri hanno già fatto sapere di non voler pagare subito per il cartellino del ragazzo, ma di essere disposti a trovare una formula congeniale. La quadra sarebbe stata trovata per un prestito con diritto di riscatto a 2-3 milioni. Una cifra che, quindi, la dirigenza interista sposterebbe al prossimo bilancio. Ma la scadenza al 2025 non permetterebbe questa formula. Di qui la possibilità di un rinnovo annuale per consentire di portare a termine l’operazione.

Il percorso è stato già stabilito. La società chiara con il ragazzo

Alex Perez ha accettato la corte dell’Inter e di trasferirsi a Milano. Nei discorsi con il difensore, la società è stata chiara sul percorso di crescita da intraprendere. Il classe 2006 farà da spola tra la Primavera del nuovo allenatore, Zanchetta, e la prima squadra. La società punta molto su di lui e non vuole affrettare il percorso di crescita. Sicuramente, verrà valutato, soprattutto si prenderà in considerazione se, nel prossimo futuro, riuscirà a prendere il posto di Acerbi, avanti con gli anni e all’ultimo anno di contratto. Ma Alex Perez sembra oramai in procinto di andare all’Inter. Un giocatore su cui si punta molto, specie per il futuro. Sono attese nei prossimi giorni delle novità in tal senso.