Barella-Inter, binomio perfetto: Marotta lo coccola e ne fa un perno

Barella è uno dei leader dello spogliatoio nerazzurro. Un giocatore che da quando è arrivato, ha fatto i passi giusti per essere uno dei migliori centrocampisti, non solo italiani, ma anche europei. Barella è tutto quello che il tifoso nerazzurro si aspetta da un proprio giocatore: maglia sudata, grinta e voglia di vincere. E in questi anni, il giocatore sardo, ha sempre fatto questo, diventando uno degli idoli del mondo nerazzurro. Intanto, il presidente e CEO Sport, Beppe Marotta, se lo coccola e lo premia.

Barella perno nerazzurro a vita: giocatore che incarna i valori del mondo nerazzurro

Barella, come detto, è uno degli idoli dei tifosi interisti. Con il passare degli anni si è sempre più legato al mondo Inter e questo è un fattore sicuramente molto apprezzato anche dalla dirigenza. Dirigenza che lo ha voluto premiare con il rinnovo di contratto. E anche sotto questo aspetto, il modo di fare di Barella è stato decisivo. Trattativa in silenzio, senza sbandierare cifre ed interessi personali. Trattativa che il ragazzo ha deciso di chiudere prima dell’Europeo, in cui è già stato protagonista, per poter dare sicurezza al club nerazzurro. Insomma, quello che si dice essere un leader dentro e fuori dal campo. Per questo, in viale della Liberazione, Barella viene considerato come uno di quegli elementi che incarna appieno i valori del mondo nerazzurro. E la vita a Milano sarà ancora molto lunga per lui.

Lui è imprescindibile: Marotta lo coccola, Inzaghi lo rende centrale nel progetto tattico nerazzurro

Barella è diventato un giocatore totale. Un giocatore che sa fare tutto ed ha tutto nelle sue corde. Dalla tecnica, alla grinta, alla regia, al tiro da fuori. Tutte qualità che lo hanno reso importante. Basti pensare che un fuoriclasse come Bellingham, in una vecchia dichiarazione, ha detto di prendere a modello proprio il giocatore sardo. Barella non ha fronzoli per la testa e non fa una vita da pop star. Marotta lo ha sottolineato, parlando di “qualità da campione” ed atteggiamento “da gregario”. Inzaghi, dal canto suo, ne ha fatto un giocatore imprescindibile per il suo centrocampo. Insieme a Calhanoglu e Mkhitaryan, Barella ha costituito uno dei centrocampi più forti del continente. Nella prossima stagione, il giocatore si vuole ripetere. Il ventunesimo scudetto è l’obiettivo principale. Ma il sogno Champions League rimane sempre lì.