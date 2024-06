Di Lorenzo, Inter interessata in un caso: lui ha fatto una scelta

Di Lorenzo è uno dei giocatori più chiacchierati del momento. Il capitano del Napoli, attraverso il suo agente, ha sempre di più espresso la volontà di non giocare più in Campania per provare una nuova esperienza. E a nulla è servito il tentativo del nuovo allenatore, Antonio Conte, di convincerlo. La decisione è preso ed il giocatore è già con la testa altrove. Intanto, nei giorni scorsi, si è parlato di un interessamento dell’Inter. C’è una condizione affinchè i nerazzurri possano presentare un’offerta per l’esterno che, intanto, ha già fatto una scelta importante.

Di Lorenzo-Inter, pista aperta? I nerazzurri avanzeranno soltanto ad una condizione specifica

Di Lorenzo è un giocatore che piace molto in viale della Liberazione. L’esterno del Napoli, infatti, è un giocatore che, in questi anni, ha avuto una crescita esponenziale dimostrando di poter far bene anche in campo internazionale. Non solo, ma l’essere italiano è sicuramente un fattore che la dirigenza nerazzurra guarda con molta attenzione, per creare un sempre maggiore senso di appartenenza. L’Inter, però, è stata chiara e deciderà di presentare un’offerta al Napoli soltanto ad una condizione, ovvero quella della cessione di Denzel Dumfries. L’esterno olandese non ha ancora rinnovato il proprio contratto che scade nel 2025 e la trattativa, come da lui stesso ammesso, entrerà nel vivo soltanto dopo la fine dell’Europeo. Pertanto, bisognerà ancora attendere.

Di Lorenzo ha fatto la sua scelta sul futuro: il giocatore ha preso una posizione netta

Di Lorenzo, dal canto suo, al netto dell’interesse nerazzurro, ha già fatto una scelta netta in merito al suo futuro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’esterno del Napoli vuole solamente la Juventus. Il direttore Giuntoli ha un grande rapporto con il giocatore e vorrebbe riaverlo con sè. Anche Thiago Motta sarebbe entusiasta dell’acquisto, dal momento che, per caratteristiche, Di Lorenzo potrebbe ricoprire quel ruolo ibrido da terzo di difesa ed esterno nella difesa a quattro. Il Napoli chiede per il cartellino una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro. Vedremo quale sarà l’evoluzione di questo affare.