Frattesi, l’agente incontra Ausilio: rischio cessione?

Frattesi è uno dei giocatori nerazzurri che, in questo momento, è impegnato all’Europeo con la Nazionale italiana. Ma nella giornata di ieri, l’agente del ragazzo, Beppe Riso, è passato dalla sede dell’Inter in viale della Liberazione, per parlare proprio del suo assistito. Una chiacchierata in cui, come ammesso dallo stesso procuratore, non si è parlato di mercato, ma di alcune richieste e rassicurazioni che il ragazzo avrebbe voluto in vista della prossima stagione. Ecco come stanno le cose.

Frattesi-Inter, l’agente in viale della Liberazione: il giocatore ci vuole vedere chiaro in vista della prossima stagione

Frattesi è uno dei componenti dell’anima italiana della squadra nerazzurra. Un giocatore che, da quando è arrivato a Milano, ha sempre fatto bene risultando spesso anche decisivo. Come anticipato, nella giornata di ieri, il suo agente è passato nella sede nerazzurra per parlare proprio del suo assistito. Non si è parlato di mercato, ma è stata esternata la volontà di un utilizzo maggiore del ragazzo. Lo stesso Frattesi, è focalizzato appieno nella prossima stagione che vedrà tantissimi impegni, ma non ha intenzione di non essere protagonista e di essere una semplice gregario a partita in corso. Soprattutto con l’arrivo di Zielinski, il rischio è che il minutaggio possa essere ancora più ridotto, dal momento che l’ex Sassuolo rappresenterebbe l’alter ego del solo Barella. Per questo, per il futuro, bisogna fare attenzione a come potranno cambiare le volontà.

Il giocatore è felice all’Inter, ma vuole giocare di più

Frattesi si aspetta di giocare di più ed ha voluto rassicurazioni da parte della società. Il classe 1999 vuole avere un ruolo più centrale in squadra ed è questo il motivo della chiacchierata di ieri. Se, nella prossima stagione, il giocatore non dovrebbe essere soddisfatto del minutaggio avuto, allora ecco che potrebbe pensare seriamente all’addio. Di offerte, quest’anno, non ce ne sono state. Ma interessi sì. La Roma, per stessa ammissione del suo tecnico, De Rossi, lo apprezza tantissimo e qualche richiesta è arrivata anche dalla Premier League. L’Inter punta molto sul ragazzo e bisognerà vedere per bene quale sarà l’impiego per la prossima stagione. Altrimenti, le strade tra le due parti potrebbero separarsi.