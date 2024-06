Inter, per la porta nome nuovo dall’Argentina: contatti avviati

Inter e portiere, un binomio che questa estate, in questa fase del mercato, sembrano andare per la maggiore. E di fatto è realmente così, visto che la società di viale della Liberazione sta effettivamente muovendo passi importanti e concreti per portare in nerazzurro un estremo difensore affidabile. Il nome vicino è quello di Josep Martinez del Genoa, per cui mancano solamente gli ultimi dettagli. Intanto, per il futuro, la società nerazzurra sta iniziando a sondare il terreno per un giovane talento argentino. I contatti tra le società sarebbero già avvenuti.

Inter, per la porta si pensa anche al futuro: contatti con il Boca Juniors per un giovane portiere

Inter molto attiva sul mercato dei portieri. I nerazzurri vogliono assicurarsi sì il padrone per la porta del presente, ma anche per il futuro. Ed è per questo che sarebbero iniziati i primi contatti con il Boca Juniors per un giovane talento, secondo quanto riportato dalla stampa argentina. Il profilo in questione è quello di Leandro Brey, giovane classe 2002 che nella passata stagione ha collezionato sei presenze con la maglia degli xeneizes. Un giocatore che ha colpito la dirigenza nerazzurra che, tra l’altro, sta provando a capire la fattibilità di un eventuale affare per lui. Anche qualche club europeo si sarebbe fatto avanti per Brey. Bisognerà capire chi davvero investirà quanto richiesto dal club gialloblù.

Inter, il piano per la porta è chiaro: Marotta e Ausilio stanno pianificando per il presente e per il futuro

Inter che, come detto, è molto attiva sul mercato dei portieri. Ma Inter che sta lavorando molto anche a livello di pianificazione per gli anni a venire. Infatti, è stato detto come Josep Martinez sia in procinto di arrivare per fare un anno di apprendistato alle spalle di Sommer, per poi prenderne il posto in squadra. Non solo, ma per il futuro più prossimo i nerazzurri stanno cercando di trovare una soluzione giovane in grado da coprire il ruolo per gli anni a venire. L’interesse per Brey è sicuramente reale, ma vedremo se ci saranno anche degli altri obiettivi. Quello che sembra chiaro è che con Oaktree è cambiato il modo di programmare. Adesso si pensa al futuro e si cercherà di trovare qualche talento da far crescere, per farlo entrare nella rosa e valorizzarlo.