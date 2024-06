Leoni, ma non solo: Oaktree vuole i giovani. Tutti i talenti puntati

Leoni è uno degli obiettivi del mercato nerazzurro, ma non è il solo. Oaktree ha tracciato la linea da seguire alla dirigenza nerazzurra che dovrà lavorare per portare a Milano i giovani talenti da valorizzare e, man mano, inserire nella rosa per poi, magari, riuscire a fare una cospicua plusvalenza. E sia Marotta che Ausilio si stanno muovendo in tal senso per trovare dei giovani talenti funzionali al progetto e che possano fare bene.

Leoni il preferito per la difesa, ma occhio anche ad un altro centrale: Ausilio vuole il doppio colpo

Leoni è il profilo preferito per la difesa. Il giovane difensore della Sampdoria, riscattato dal Padova per 1,5 milioni di euro, è un elemento su cui Marotta e Ausilio vogliono fondare l’Inter del futuro. Il prezzo è di circa 6-7 milioni di euro e l’intenzione sarebbe quella di prelevarlo per poi lasciarlo un altro anno a Genova per farlo crescere in un ambiente che conosce bene. Ma occhio anche alla Spagna, dove un altro 2006 è puntato dai nerazzurri. Si tratta di Alex Perez. Il difensore centrale del Betis Siviglia è in uscita, dal momento che non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2025. L’Inter ha proposto un prestito con diritto di riscatto a 2-3 milioni. La società spagnola, per avallare l’operazione, deve prima effettuare il rinnovo strategico con il ragazzo in modo tale da poter concludere il tutto.

Leoni, Alex Perez e non solo: occhi puntati in Argentina e Belgio per l’esterno e l’attacco

Leoni, Alex Perez e non solo. L’Inter segue giovani talenti anche in gito per il mondo come in Argentina e Belgio. In Argentina, per la fascia destra di difesa, piace tantissimo il classe 2004, Giay che ha un costo di circa una decina di milioni di euro. Un giocatore che si ispira a Cancelo, ma che somiglia molto di più al connazionale Molina. In attacco, invece, occhi sul giovane attaccante classe 2006 di proprietà dell’Antwerp, Ilenikena. Il ragazzo ha già fatto il suo esordio sia in campionato che in Champions League segnando anche un gol al Barcellona al Camp Nou. Ma la sua valutazione è già alle stelle. Infatti, la società belga chiede circa 20 milioni di euro. Una cifra enorme su cui i nerazzurri dovranno necessariamente riflettere.