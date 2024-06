Audero, strada segnata: ma c’è un retroscena dei giorni scorsi

Audero e l’Inter si separeranno tra qualche giorno. Il portiere ex Sampdoria non sarà nella rosa di Simone Inzaghi nella prossima stagione. Il giocatore tornerà blucerchiato e poi si deciderà il proprio futuro. L’Inter ha deciso di puntare su Josep Martinez in vista della prossima stagione e, dunque, ha definito completamente i propri pali con Sommer, lo spagnolo e Di Gennaro. Ma su Audero c’è un retroscena dei giorni scorsi su una possibile permanenza.

Audero-Inter, le strade si separeranno: ma nei giorni scorsi si è provato a farlo rimanere

Audero lascerà, come detto, l’Inter. Il portiere tornerà alla Sampdoria dopo aver contribuito a vincere lo scudetto. Ma nei giorni scorsi i nerazzurri hanno provato a trattare per tenerlo in rosa. Con la società blucerchiata ci sono stati dei discorsi in merito alla possibilità di vedere abbassato il prezzo del riscatto del giocatore che era fissato a 6,5 milioni di euro. Per i blucerchiati, questo tipo di accordo, non era possibile. L’altra soluzione, proposta dalla società genovese, era quella di fare uno scambio pressochè alla pari tra uno dei due giovani che l’anno scorso erano in prestito a Genova, ovvero Filip Stankovic e Sebastiano Esposito. Anche in questo caso, i due ragazzi, sono molto vicini a due nuove esperienza in Serie A e, dunque, non è stato possibile imbastire qualunque tipo di discorso.

Audero lascerà la Sampdoria: per lui un progetto ambizioso in Serie A

Audero non sarò nemmeno il prossimo portiere della Sampdoria. L’estremo difensore ritornerà a Genova, ma solo di passaggio. Per lui c’è il forte interesse del neo-promosso Como della ricchissima proprietà indonesiana degli Hortono che ha in mente un progetto ambizioso. Insieme a lui, potrebbe raggiungere Fabregas anche il gallo Belotti e l’ex Inter, Stefano Sensi. Audero è molto allettato dall’offerta e dalla possibilità di poter iniziare la scalata del club del lago verso posizioni di classifica molto alte. Vedremo nelle prossime settimane, ma il futuro in nerazzurro è oramai segnato. Audero non sarà più a Milano.