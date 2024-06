Calhanoglu al Bayern? Il giornalista netto: “Oggi è così”

Calhanoglu è un giocatore che in queste ore è al centro delle voci di mercato. Il centrocampista turco, infatti, secondo le voci che arrivano sia dalla Germania che dalla Turchia, è richiesto dal Bayern Monaco. La squadra tedesca, infatti, rischia di vedere sfumare l’obiettivo Palhinha e il numero 20 nerazzurro sarebbe il nome in cima alla lista tra le alternative. Ma Fabrizio Biasin, giornalista vicino alle cose di casa nerazzurra, è stato molto netto su questo interesse.

Calhanoglu-Bayer Monaco, pista calda? Biasin svela tutto sull’interesse dei bavaresi

Calhanoglu, dunque, al centro del mercato in uscita dei nerazzurri. Il turco dopo tre stagioni straordinarie in maglia nerazzurra, ha suscitato l’interesse di grandi squadre come il Bayern Monaco. In Turchia, addirittura, la stampa da l’affare come vicino alla conclusione. Ma qual è la realtà dei fatti? Su questo ha parlato il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, che ha messo in chiaro lo stato dell’arte di questo interesse. Ecco le parole di Biasin dal suo profilo X: “Ad oggi (ad oggi) non è arrivata nessuna chiamata del Bayern all’Inter per Calhanoglu. E ora gradirei svegliarmi domani, 1 settembre 2024″. Insomma, qualche sondaggio potrà esserci pure stato, ma al momento non c’è alcuna trattativa. La stessa cosa è stata confermata ieri sera da Gianluca Di Marzio che ha aggiunto come il turco sia incedibile per la dirigenza. Poi, se il Bayern Monaco dovesse presentarsi con un’offerta monstre, le cose potrebbero cambiare rapidamente.

Il turco è troppo importante per l’Inter: cederlo vorrebbe dire cambiare troppo a ridosso del ritiro estivo

Calhanoglu è un giocatore troppo importante per la squadra nerazzurra. Un regista che sa fare tutto e che è cresciuto esponenzialmente. Inzaghi lo considera il fulcro della manovra e non vuole rinunciare a lui nella maniera più assoluta. Doverlo fare, vorrebbe dire necessariamente cambiare radicalmente l’impalcatura di squadra. Un lavoro oltremodo oneroso per il tecnico. Non solo, ma in questo momento è anche molto complicato andare a trovare dei calciatori che possano essere all’altezza dell’ex Milan in quella zona di campo. Pertanto, la dirigenza dovrà opporre resistenza. Un’Inter senza Calhanoglu sarebbe davvero una squadra che dovrebbe cambiare troppo e non è detto che lo possa fare in meglio in questo momento.