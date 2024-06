Carboni, richiesta inaspettata al club: Marotta ha già deciso

Carboni è uno dei giocatori più chiacchierati in ottica mercato per il club nerazzurro. Il classe 2005 è, in questo momento, impegnato nella Coppa America con l’Argentina, ma in Italia le voci di mercato su di lui si rincorrono quotidianamente. Il giocatore, come si sa, ha molte richieste dopo il bel campionato con il Monza e l’Inter riflette sul suo futuro. Intanto, lui, attraverso il suo agente, ha fatto una richiesta inaspettata al club a prescindere da ogni decisione.

Carboni al centro del mercato in uscita dell’Inter: l’argentino ha fatto una richiesta inaspettata ai nerazzurri

Carboni è forse il nome più caldo per quanto riguarda il mercato in uscita dell’Inter. Un ragazzo che nella passata stagione ha approcciato la massima serie ed ha dimostrato di avere un talento immenso. Intanto, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il classe 2005 avrebbe avanzato, attraverso il suo agente, una richiesta in particolare al club nerazzurro che sarebbe rimasto spiazzato dalla cosa. Infatti, Carboni, avrebbe chiesto un aumento di ingaggio, alla luce dell’ultima stagione e della convocazione in Coppa America. E questo a prescindere da un suo futuro a Milano o lontano dal capoluogo lombardo. Una richiesta che ha spiazzato, visto che il ragazzo solo qualche mese fa rinnovato il proprio contratto fino al 2028 a 800 mila euro l’anno.

Chiesto l’aumento dell’ingaggio: Marotta ha già preso la decisione su di lui per il futuro

Carboni, dunque, vorrebbe avere un aumento del proprio stipendio. Ma, con ogni probabilità, non sarà così. Marotta e la dirigenza nerazzurra ha già deciso che, con un’offerta da 30 milioni in su, l’argentino partirà. Per tenere tutti i big in rosa, è l’unico elemento che possa portare una cifra cospicua. Oltre a questo, al momento, non sembra avere una collocazione tattica in campo nel 3-5-2 di Simone Inzaghi. Già Fiorentina, Lazio e Atalanta si sono affacciate a lui in Serie A. Ma occhio anche alla Premier League che ha grandi disponibilità economiche da poter investire sul mercato. Vedremo cosa succederà. Di sicuro, il futuro dell’argentino, sembra essere sempre più lontano da Milano.